"Голос країни-13": Пивоваров заплакал, а Дорофеева с Клименко устроили спор

Только что на телеканале "1+1 Украина" отгремел второй выпуск вокального проекта "Голос країни-13".

Первой во втором выпуске шоу покоряла тренеров Майрамик Авоям. Девушка выступила с песней Cynthia Erivo – Stand Up. Тренеры были просто ошеломлены мощным голосом вокалистки, поэтому все развернули свои кресла. Между тем, Надя Дорофеева отметила, что хотела бы петь так же. Наконец Майрамик выслушала всех тренеров. Однако, оказалось, что вокалистка знакома с Надей Дорофеевой еще от "Голосу.Діти", поэтому выбрала именно ее своей наставницей.

Вторым на сцену проекта вышел 16-летний Владислав Пелых. Парень живет с начала полномасштабной войны в польском городе Гданьск. За границу Владислав был вынужден уехать, ведь его родной город Пологи оккупировали российские военные. Пелых на сцене проекта исполнил трек Jerry Heil и Krystian Ochman – Bronia. Участник шоу выбрал именно польско-украинскую песню, чтобы отблагодарить поляков за гостеприимство. Тренеры были ошеломлены выступлением Владислава, и все нажали красную кнопку. Вокалист выбрал команду Юлии Саниной. Тем временем тренер Артем Пивоваров был настолько растроган историей Владислава, что не смог сдержать слез и расплакался. Дело в том, что Артем понимает, как это, когда твой родной город оккупирован.

Попробовала покорить тренеров Адриана Боровик. Девушка знакома фанатам проекта, ведь в прошлом сезоне ее возлюбленный Владимир Парубайло принимал участие в шоу и сделал ей предложение после своего выступления. В этом году и Адриана показала свои певческие способности. Девушка исполнила трек группы The Hardkiss – "Як ти?" Однако ни один из тренеров не нажал красную кнопку.

Следующим на сцену "Голосу країни" вышел военный ВСУ Михаил Панчишин, который до начала полномасштабной войны был певцом. Когда Россия вторглась в Украину, 25-летний музыкант вступил в ряды ВСУ. Сначала Михаил участвовал в освобождении Бучи и Ирпеня, а затем его подразделение отправили в Бахмут, где велись адские бои с оккупантами. Как признался Михаил, были такие моменты, что он думал, что не выйдет из города. Враг постоянно обстреливал Бахмут, от этого Панчишин получил контузию. В настоящее время военный комиссован по состоянию здоровья. Впрочем, у него есть свой долг перед побратимами. Он пообещал, что в своих песнях прославит подвиги украинских военных. На сцене проекта Михаил исполнил авторскую песню "Невідомий герой". Все тренеры развернули свои кресла, но музыкант выбрал команду Артема Пивоварова. Тем временем Надя Дорофеева поблагодарила военного за защиту и не смогла сдержать слез.

Пятой на сцену вышла участница известных талант-шоу Мария Стасюк. Девушка занималась музыкой, однако после замужества она полностью посвятила себя семье. Супружеская жизнь не сложилась, а Мария решилась наконец воплотить в жизнь мечту о сцене. На проекте певица исполнила хит Майли Сайрус – Island. Тренеры долго не нажимали красные кнопки, но уже в конце выступления Марии Юлия Санина и Артем Пивоваров развернули кресла. Наставники начали бороться за участницу, у которой есть мощный голос. Сама же Стасюк выбрала своим тренером Юлию Санину.

Следующей свои вокальные умения продемонстрировала харизматическая Анна Корченова. Девушка всегда мечтала о большой сцене, однако когда началась полномасштабная война, вокалистка считала, что больше не будет заниматься любимым делом. В Люксембурге Анна попала на концерт британской певицы Jessie J. После этого она решила, что точно должна быть певицей. На "Голосі країни" Анна исполнила песню группы DakhaBrakha — "Карпатський реп". Надя Дорофеева и Иван Клименко захотели видеть участницу в своих командах. Но оказалось, что Анна была до проекта знакома с Клименко, поэтому она выбрала именно его своим наставником.

Попробовать свои силы на "Голосі країни-13" пришел 30-летний Антон Курята из города Мирноград, который расположен недалеко от линии фронта. Исполнитель спел вирусную песню "Ластівки". Однако ему не удалось развернуть тренерские кресла. Как отметила Надя Дорофеева, участник очень волновался, именно это помешало ему в совершенстве исполнить песню.

Следующей на сцену вокального шоу вышла певица-бандуристка Виктория Деркач. Девушка играла на бандуре и пела дуэтную песню Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова – "Думи". Что любопытно, именно они нажали красные кнопки. Вокалистка пошла в команду Артема Пивоварова. Кстати, вместе с Викторией тренеры впервые исполнили вживую свою дуэтную песню. Как оказалось, из-за напряженных графиков Надя Дорофеева и Артем Пивоваров ни разу не пели вместе "Думи". Именно на сцене "Голосу країни-13" наставники впервые это сделали.

Попробовала покорить тренеров "Голосу країни-13" Кристина Арутюнова, которая исполнила песню музыканта Iniko — Jericho. Тренеры Надя Дорофеева и Артем Пивоваров оценили выступление участницы. Именно они нажали красные кнопки. Девушка выбрала команду Артема Пивоварова.

Далее свои певческие способности демонстрировала Дарья Шадурская, которая исполнила трек Sara perche ti amo от итальянской группы Ricchi e Poveri. Впрочем, тренеры не развернули свои кресла. Как объяснил Иван Клименко, вокалистка выбрала не ту композицию. Песня не открыла все вокальные способности Дарьи.

Следующим на сцену проекта вышел один из участников дуэта Dobryva Эдгар Енокян. Молодой человек хорошо известен в Сети благодаря хиту "Світло є чи нема", который он со своим коллегой выпустил во время постоянных отключений света в Украине. Тренеры Иван Клименко и Надя Дорофеева узнали Эдгара и с первых секунд развернули свои кресла. Между наставниками началась настоящая борьба за участника. Более того, звездные тренеры начали ссориться между собой. Надя Дорофеева отговаривала Эдгара идти к Ивану Клименко, а он – наоборот. Наконец, Эдгар помирил тренеров. Он выбрал команду Нади Дорофеевой.

Попробовала свои силы на проекте и София Щербакова. Девушка покоряла тренеров песней MONATIK и ROXOLANA – "Инь-Ян". Но они не нажали красной кнопки. Тренеры отметили, что София очень хорошо спела. Наставники посоветовали справиться с волнением и прийти на следующий сезон. После выступления тренеры также поддержали Софию, сделали с ней фото, а Артем Пивоваров провел девушку за кулисы.

Последним во втором эпизоде на сцену шоу вышел 24-летний блогер из Харькова Владислав Шериф. Парень раньше участвовал в проекте, однако тогда ему не удалось покорить тренеров. С тех пор прошло пять лет. Владислав все это время продолжал заниматься музыкой, совершенствовал свои умения и публиковал видео с выступлениями. В этот раз на сцене "Голосу країни" Владислав исполнил победную песню "Евровидения-2023" от шведской певицы Loree — Tattoo. Музыканту удалось развернуть все четыре тренерских кресла. Владислав Шериф выбрал команду Артема Пивоварова.

Смотрите третий выпуск "Голосу країни-13" уже в следующее воскресенье, 17 сентября, в 21:00.

Полные выпуски "Голосу країни" смотрите на 1+1 video.

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