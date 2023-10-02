"Голос країни-13": появление известной певицы и неожиданный дуэт на "вокальных батлах"

Прошел пятый эфир вокального шоу, в котором участники впервые сошлись в "вокальных батлах".

Уже на этой неделе на "Голосі країни-13" начался новый решающий этап — "вокальные батлы".

В этом сезоне правила шоу изменились и усложнили несколько задач для звездных тренеров. Для выступлений на сцене тренеры смогут объединять участников не только в дуэты, но и в трио, и даже в квартеты. Зрителей ждут необычные музыкальные коллаборации участников и неожиданные музыкальные решения тренеров.

Первыми на сцену вышли участницы из команды продюсера Ивана Клименко — преподавательница по вокалу Анна Корченова, дуэт сестер Nayada и фольклористка Стася Чабан. В своем номере девушки сделали кавер на две популярные песни – "Beggin" от Maneskin и "SHUM" группы Go_A.

Невероятное и магическое фольклорное звучание девушек заставило тренера серьезно задуматься о своем выборе. Посовещавшись со своими коллегами и советниками, группой Kalush Orchestra, продюсер все же решил дать шанс в проекте Стасе Чабан.

Следующими покорить тренеров получилось трио — логист Андрей Засека, автор песен Александра Ройко и бывшая спортсменка Оля Щербак. В их исполнении зрители услышали лирическую популярную композицию молодого артиста ADAM – "Повільно". При этом музыканты играли на укулеле.

Перед Клименко предстал серьезный выбор – оставить кого-то из девушек или отдать предпочтение единственному парню в своей команде. В конце концов продюсер пошел на смелое решение и объединил Александру и Олю в один дуэт, что стало полной неожиданностью для всех.

Третьими за свое место в проекте поборолись организатор концертов Юлия Белей и школьница Елизавета Шафорост. Для них Клименко выбрал песню Рианны "Diamonds", в которой объединил рок и поп-музыку. Участницы пытались как можно лучше выполнить задание тренера, однако, несмотря на хорошую технику, не задели присутствующих эмоциями.

Продюсер долго думал о том, стоит ли вообще оставлять кого-нибудь из девушек в своей команде. По мнению коллег, Ивану надо бы отпустить обеих участниц, но он все же решил дать шанс Елизавете Шафорост.

Последними из команды Клименко на сцену вышли участница "Голоса.Дети." Вероника Коваленко и режиссер площадки "Голосу країни" Александра Погуляй. В мощном дуэте участницы исполнили вирусный ход певицы Леди Гаги "Bloody Mary", ставший популярным после выхода сериала "Уэнсдей". Девушки своей энергетикой и сильным вокалом увлекли расположение всех членов жюри.

После столь невероятного выступления Клименко даже пожалел, что не оставил в своей команде места для обеих девушек. После продолжительного обсуждения продюсер решил взять в команду Веронику Коваленко.

Таким образом в команде Клименко оказались Елизавета Шафорост, Стася Чабан, дуэт Александра Ройко и Оли Щербак и Вероника Коваленко.

Неожиданностью для всех зрителей стало появление в шоу певицы Jerry Heil. Артистка вышла на сцену вместе с известным польским рэпером Przyłu, с которым они удивили исполнением совместной песни Bracia.

А вот дальше нелегкий выбор предстал перед Юлией Саниной, ведь именно она следующей должна была выбрать полуфиналистов среди своих участников. Именно Jerry Heil стала советницей певицы в "вокальных батлах".

Первыми из команды певицы на сцену поторопилось трио-энергетик Владимир Удовенко, руководительница хора Галина Печенежская и солистка ансамбля ВСУ Светлана Чередниченко.

Они исполнили песню Alyona Alyona и KOLA "Небо хилиться". Часть трека Галина перевела на немецкий язык, чем очень удивила жюри. Этот шаг и энергия вокалистки заставили Санину отдать место команде именно ей.

Вторыми от команды Саниной вышли спеть самые молодые участники этого сезона – школьники Кристина Старикова и Владислав Пелих.

Юные вокалисты изумили зрителей и тренеров своим мощным исполнением нашумевшего хита из сериала "Странные чудеса" от исполнительницы Кейт Буш "Running Up That Hill". Такой невероятно сильный вокал и выступление не оставило сомнений в Саниной – она оставила в своей команде обоих участников.

Мужской дуэт – студент Андрей Жучковский и богослов Назарий Малиновский – попытались соединить свои голоса в песне "Я їду додому" группы "Океан Ельзи". Оба участника продемонстрировали свои сильнейшие стороны, однако не смогли создать "химию" в своем дуэте, которая привлекла бы внимание тренеров.

В конце концов Юлия Санина решила отпустить Назария и Андрея.

Ярким финалом пятого эпизода стало выступление известных певиц — бэк-вокалистки Джамалы Александры Макаровской, участницы известного талант-шоу Марии Стасюк и бэк-вокалистки Даши Минеевой. С первых секунд участницы раскатали зал и тренеров своей энергией и силой голоса с песней Destiny's Child – Survivor.

После такого потрясающего выступления у звездной тренера даже возникли сомнения, кого из вокалисток лучше выбрать для дальнейшего участия в шоу. Но после длительных раздумий в команде Юлии Саниной оказалась Мария Стасюк.

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