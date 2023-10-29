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"Голос країни-13": Ptashkin мощно исполнил хит группы Queen и покорил эмоциональным номером

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
297
Время на прочтение
2 мин
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"Голос країни-13": Ptashkin мощно исполнил хит группы Queen и покорил эмоциональным номером

Михаил Панчишин / Фото: скриншот с видео

Вокалист своим выступлением закрыл первый этап шоу.

Последним на первом этапе финала " Голоса страны-13 " выступил финалист от команды тренера Артема ПивоваровМихаил Панчишин, позывной которого Ptashkin.

Вокалист, который защищал Украину на передовой и получил в бою с оккупантами тяжелое ранение, выбрал композицию британской известной группы Queen — Show Must Go On. В финале "Голосу країни-13", текстовую трансляцию которого ведет редакция сайта ТСН.ua, Ptashkin покорил мощным вокалом и эмоциональным выступлением.

Михаил Панчишин / © скриншот с видео
Михаил Панчишин / Фото: скриншот с видео

Звездный наставник Артем Пивоваров отметил, что очень гордится выступлением своего подопечного в финале проекта.

Михаил Панчишин / © скриншот с видео
Михаил Панчишин / Фото: скриншот с видео

"Михаил, судьба бросила нам вызов принять участие в суперфинале. Я горжусь тобой, горжусь твоим несгибаемым духом. Друг, ты — храброе, несгибаемое сердце моей команды. У тебя чистое сердце и светлая энергетика", — отметил звездный наставник.

Отметим, уже в скором времени станет известно, кто попадет во второй этап финала "Голосу країни-13". Всего таких участников будет четыре, которые будут соревноваться за попадание в третий этап, после которого и станет известно имя победителя шоу.

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Дата публикации
Просмотры
297
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