"Голос країни-13": Ptashkin мощно исполнил хит группы Queen и покорил эмоциональным номером

Вокалист своим выступлением закрыл первый этап шоу.
Последним на первом этапе финала " Голоса страны-13 " выступил финалист от команды тренера Артема Пивоваров — Михаил Панчишин, позывной которого Ptashkin.
Вокалист, который защищал Украину на передовой и получил в бою с оккупантами тяжелое ранение, выбрал композицию британской известной группы Queen — Show Must Go On. В финале "Голосу країни-13", текстовую трансляцию которого ведет редакция сайта ТСН.ua, Ptashkin покорил мощным вокалом и эмоциональным выступлением.
Звездный наставник Артем Пивоваров отметил, что очень гордится выступлением своего подопечного в финале проекта.
"Михаил, судьба бросила нам вызов принять участие в суперфинале. Я горжусь тобой, горжусь твоим несгибаемым духом. Друг, ты — храброе, несгибаемое сердце моей команды. У тебя чистое сердце и светлая энергетика", — отметил звездный наставник.
Отметим, уже в скором времени станет известно, кто попадет во второй этап финала "Голосу країни-13". Всего таких участников будет четыре, которые будут соревноваться за попадание в третий этап, после которого и станет известно имя победителя шоу.
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