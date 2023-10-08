"Голос країни-13": с женой известного певца случился конфуз прямо на сцене шоу

Участница профессионально допела песню, что почти никто не заметил, что пошло что-то не так.

Бороться за участие в проекте вышла команда тренера Артема Пивоварова. Первыми на сцене "Голосу країни-13" выступили Александра Вдовиченко, Михаил Панчишин и Екатерина Дигало.

Вокалисты исполнили хит итальянской группы Måneskin – I Wanna Be Your Slave. Но, как выяснилось, на сцене не все пошло по плану. У жены известного певца DOVI – Александры – слетел наушник. Вокалистка не растерялась. Вдовиченко сделала вид, будто ничего не случилось, но допела трек до конца. Вокалистка профессионально выкрутилась из ситуации, что этот конфуз заметила лишь тренер Юлия Санина.

Александра Вдовиченко, Михаил Панчишин и Екатерина Дигало / Фото: скриншот с видео

"Это круто! Это сила, это энергия, о которой говорил Артем и которую мы все так ждали. Очень классно выступили. Мне очень Александра понравилась своим профессионализмом. У нее слетел наушник, слетел ушной монитор, она исполнила до конца песню, будто бы ничего не случилось. Я это очень сильно уважаю. Это было профессионально!" – прокомментировала Санина.

Почти все тренеры и звездная наставница KOLA советовали Артему Пивоварову оставить на проекте Александру. Сам тренер сделал свой выбор в пользу другого участника.

Михаил Панчишин / Фото: скриншот с видео

"Александра, ты невероятная! Ты соберешь стадион, я верю в это. Екатерина, ты невероятная личность. Ты ни на кого не похожа. Я верю в тебя. Михаил, друг, ты олицетворение нашей несокрушимой Украины, наших воинов, нашего героизма. Я горжусь, что я познакомился с тобой. Для меня этот выбор очень сложный. Я должен дать шанс человеку, который сказал слова, которые отпечатались в моей памяти: "Я здесь не для того, чтобы рассказывать о себе, я здесь для того, чтобы рассказывать о наших воинах", — сказал Артем Пивоваров.

Дальше участие в проекте продолжает именно Михаил Панчишин.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям на телеканале "1+1 Украина" в 21:00.

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