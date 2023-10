"Голос країни-13": самые яркие выступления победителя Михаила Панчишина на проекте

На телеканале "1+1 Украина" отгремел финал "Голосу країни-13", где победителем стал военный ВСУ, певец Михаил Панчишин.

Еще на "слепых прослушиваниях" участник покорил тренеров своим вокалом. Музыкант развернул сразу четыре тренерских кресла и пошел в команду Артема Пивоварова. Как признавался Михаил, его первоочередная миссия на "Голосі країни-13" – прославлять мужество и храбрость украинских защитников и сделать все возможное, чтобы их героические подвиги не забыли.

Артем Пивоваров и Михаил Панчишин / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить самые яркие выступления Михаила Панчишина на сцене "Голосу країни-13".

Музыкант сам родом из Львова. С начала полномасштабной войны Михаил защищал страну от оккупантов. В тяжелом бою под Бахмутом Панчишин получил тяжелое ранение, из-за которого был комиссован. На "Голосі країни-13" Михаил прославлял мужество своих побратимов, так что на "слепых прослушиваниях" исполнил авторскую композицию "Невідомий герой". Тогда все тренеры нажали красную кнопку. Более того, Надя Дорофеева настолько растрогалась, что не смогла сдержать слез и заплакала. Сам Михаил пошел в команду Артема Пивоварова.

В "вокальных батлах" Панчишин драйвово и энергично исполнил популярный хит итальянской группы Måneskin – I Wanna Be Your Slave. Именно Михаилу тогда удалось убедить тренера своим пением и обойти соперниц.

В "кросс-батлах" Михаил Панчишин исполнил чувственную композицию певца SHUMEI - "Біля тополі ". Участник просто покорил эмоциональным номером, что собравшиеся едва сдерживали слезы. Ему удалось обойти соперника и попасть в финал "Голосу країни-13". Кстати, Михаил стал единственным финалистом от команды Артема Пивоварова.

Первой финальной песней Михаила Панчишина стала композиция британской группы Queen- The Show Must Go On. Вокалист покорил тем, как уверенно брал высокие ноты и пропускал трек через себя. Наконец, зрители оценили его выступление, отдали свой голос и завоевали место для Михаила в суперфинале.

Также в финале "Голосу країни-13" Панчишин покорил эмоциональным выступлением с тренером Артемом Пивоваровым. Певцы мощно исполнили "Маніфест", а их энергия ощущалась даже через экраны.

Напомним, Михаил Панчишин не собирается оставлять себе кубок победителя "Голосу країни-13". Певец признался, что продает его, и объяснил почему.

