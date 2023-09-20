"Голос країни-13": сцену шоу будут зажигать "Королева Польши" и известная украинская певица

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится показ четвертого эпизода "Голосу країни-13".

Одной из первых на сцену проекта выйдет артистка образцово-показательного оркестра ВСУ Светлана Чередниченко. Девушка родилась в Киеве в обычной семье, которая не имеет никакого отношения к музыке: мама – медсестра в стоматологии, папа – инженер. Девочку отправили в музыкальную школу по классу "аккордеон". Там ей привили любовь к украинской народной музыке. Впоследствии Светлана закончила КНУКиИ по специальности фольклорист. В настоящее время девушка гастролирует в составе оркестра ВСУ и ездит к военным на передовую.

"В 6 лет меня родители отдали в музыкальную школу на обучение по классу "аккордеон" и это было очень круто. Еще маленькой я не могла от него оторваться и играла все время. Я занималась народной музыкой и очень полюбила фольк, ведь это нас идентифицирует, как настоящий украинский народ, обладающий украинской песней, языком, литературой и значимостью в мире. Сейчас я работаю в оркестре ВСУ, гастролирую страной, поднимаю дух наших солдат. Иногда я смотрю в глаза наших бойцов и создается впечатление, что это не я приехала их поддержать, а они меня. Смотришь на них и понимаешь – все будет хорошо", — поделилась Светлана.

Светлана Чередниченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Сможет ли Светлана растопить сердца звездных наставников своим пением и игрой на аккордеоне, станет известно скоро.

Продемонстрирует свой талант и Екатерина Козлова. Девушка живет в Польше уже девять лет. Родители настояли на обучении за границей, и девушке пришлось покинуть музыкальное училище ради профессии международника. Год назад Катя решилась поучаствовать в польском конкурсе красоты "Королева Польши", в котором одержала победу. Катя уверяет, что решающим в конкурсе красоты был шанс показать свой талант – спеть на большую аудиторию. Тогда она исполнила украинскую народную песню, ее пение оценили высоко и в тот момент начался путь на большую сцену.

"Я уже девять лет проживаю в Варшаве и год назад стала "Королевой Польши". Это было невероятно, ведь я была первой украинкой, которая победила в этом конкурсе. Я спела украинскую народную песню и тогда поняла: мой музыкальный путь начат", – поделилась Екатерина.

Сможет ли Екатерина развернуть кресла хотя бы одного тренера "Голосу країни", смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

Зажжет сцену и настоящая звезда Польши, волонтер, которая собрала более 30 миллионов долларов для ВСУ — Юлия Белей. Юлия была участницей группы Mirami. Их хит "Сексуальная" был популярен не только в Украине, но и в Польше, и именно оттуда и началась ее звездная жизнь. Юлия по образованию филолог польского языка, поэтому большинство переговоров происходило именно благодаря ей. Она всегда была модератором на концертах, но когда группа была на пике славы, Юлия встретила свою любовь и ушла со сцены. Она родила двух сыновей, но не переставала писать свою музыку.

"У меня есть миссия — организовывать благотворительные концерты для Украины. Я верю в то, что Украина одержит победу и поэтому делаю все для того, чтобы эту победу ускорить. Сейчас я организовываю благотворительные концерты, чтобы собрать как можно больше денег для ВСУ. Польской командой уже сделали два концерта, на которых собрали около 30 миллионов долларов”, — рассказала Юлия.

Юлия Белей / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Коснется ли своим пением Юлия тренеров "Голосу країни", станет известно уже в скором времени.

Выйдет на сцену и Юлия Соловей – руководитель отдела партнерств благотворительной организации United24. Девушка вовлекает всех звездных послов, таких как Элина Свитолина, Андрей Шевченко, Лиев Шрайбер, Марк Хэммил, Кэтрин Винник, поддерживать Украину и популяризировать ее на всемирных площадках. Кроме того, главная задача Юлии – искать новых послов и призывать иностранцев неустанно донатить. Пережить стресс от полномасштабной войны девушке помогала музыка. Именно поэтому она пришла на "Голос країни-13".

Юлия Соловей / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Родившись с фамилией Соловей, очень сложно не петь. Я мечтала быть певицей с детства, но мне не хватало смелости. Последние полтора года я работаю руководителем отдела партнерств благотворительной организации United24. Наша задача – привлекать как можно больше партнеров, получать как можно больше помощи, поддержки из-за границы в Украину. Когда мы запустились, то поняли, что нам нужны звезды, которые будут помогать говорить о стране. Первыми были Андрей Шевченко, Элина Свитолина, группа Imagine Dragons. Сейчас у нас 22 посла и они все разные. От профессора Тимоти Снайдера к астронавту Скотту Келли. Сейчас людям как никогда нужны голоса, которые их вдохновляют и вселяют веру. В этом сезоне "Голос країни" взял на себя ответственность стать главным "Голосом мира", — отметила Юля.

Может ли Юля развернуть кресла тренеров, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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