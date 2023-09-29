"Голос країни-13": стали известны имена советников тренеров в "вокальных батлах"

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится показ пятого эпизода европейского сезона "Голоса країни-13".

Воскресного вечера поклонников проекта ожидает новый этап — "вокальные батлы", которые выйдут в обновленном формате и по новым правилам. В новом эпизоде "Голоса страны" телезрители увидят выступления команд Ивана Клименко и Юлии Саниной, а поддержат наставников в нелегком выборе участников звездные советники.

Советником Клименко станет группа Kalush Orchestra. Помогать тренеру будет сопилкарь и солист группы Тимофей Музычук, Килиммен и Саша Таб, несколько сезонов назад и сам участвовавший в "Голосе страны".

Саша Таб / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Моим советником будет группа, которую слушает вся Украина. Они гастролировали более чем в 20 странах мира и победили на Евровидении и это конечно Kalush Orchestra. С нами сегодня Тимофей Музычук, человек, не только поющий припев всем известной "Стефании", но и является автором этой мелодии Тимофей играет более чем на 50 народных музыкальных инструментах.Поможет мне и Саша Таб, которого все знают по песне "О,мама".Кстати, Саша также участвовал в "Голосе страны" и вот вернулся сюда уже в качества советника Вот что делает "Голос страны" с вокалистами. Также моим советником станет КилимМэн. Скажу честно, были клипы, в которых я был КОВЛИМЕНОМ и пел припев, но сейчас с нами основной участник группы, поэтому не будем раскрывать, кто он", – говорит Клименко.

Тимофей Музычук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

КоверМэн / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Советником Юлии Саниной стала украинская певица и сонграйтер Jerry Hеil.

"Моей советницей стала невероятная девушка по имени Jerry Hail. Она виртуозная музыкант, вокалистка, мультиинструменталистка, автор песен и человек с четкой позицией. У нее множество коллабораций в том числе и с европейскими артистами, поэтому надеюсь она даст много верных советов", – говорит Юлия Санина.

Jerry Hеil / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, в этом сезоне для выступлений на сцене тренеры смогут объединять участников не только в дуэты, но и в трио, и даже в квартеты. Зрителей ждут необычные музыкальные коллаборации участников и неожиданные музыкальные решения тренеров. В этом сезоне в следующий этап смогут пройти только 4 вокалиста из каждой команды. А значит, тренер имеет широкий выбор: после выступления он может как оставить всех участников, так и попрощаться со всеми. К тому же на этапе "вокальные батлы" появятся звездные советники, которые будут помогать тренерам выбирать, кому из участников дать шанс проявить себя и в следующих эфирах.

Тренеры "Голоса страны-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Какие советы получат Санина и Клименко от своих советников и кто из участников сможет пройти дальше, смотрите уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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