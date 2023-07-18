"Голос країни-13": стали известны имена всех четырех тренеров вокального шоу

Стали известны имена всех четырех тренеров нового 13 сезона вокального шоу "Голос країни", который будет транслироваться на телеканале "1+1 Украина".

Последнее тренерское кресло заняла известная украинская певица. К артистам Юлии Саниной и Артему Пивоварову и продюсеру Ивану Клименко присоединится Надя Дорофеева, которая раньше уже была тренером.

"Да! Я согласна стать тренером нового сезона "Голосу країни". Я ищу талантливых, искренних и смелых в свою команду", — рассказала Дорофеева.

Надя Дорофеева, тренер "Голосу країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Исполнительница говорит, что 13 сезон станет для нее особенным. Артистка признается, что у нее такие ощущения, словно впервые занимает тренерское кресло.

"Я считаю, что прошлый год обновил всех, и для меня этот сезон – как начало, все как впервые. У меня нет сомнений, что он будет самым эмоциональным и мощным среди всех сезонов, которые были. И что это будет настоящее лечение и эмоциональная помощь для каждой украинской души. Сейчас происходит становление новой музыкальной эры Украины – я невероятно увлекаюсь нашими талантами, нашими голосами. Хочу услышать и увидеть в этом сезоне глубоких современных исполнителей, которые сформируют новый украинский шоу-бизнес", — отметила артистка.

Надя Дорофеева, тренер "Голосу країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Следовательно, тренерами 13 сезона "Голосу країни" стали: артистка Юлия Санина, исполнитель Артем Пивоваров, музыкальный продюсер, соучредитель лейбла ENKO Иван Клименко и певица Надя Дорофеева. Ведущие сезона неизменны, а именно Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

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