"Голос країни-13": топ-5 фактов о новом европейском сезоне шоу, которые удивят

Уже в это воскресенье, 3 сентября, в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится долгожданная премьера "Голосу країни-13 ", который снимается в Польше.

Тренерами европейского сезона стали топовые украинские артисты и музыкальные профи: лидер The Hardkiss Юлия Санина, исполнитель Артем Пивоваров, продюсер Иван Клименко и певица Надя Дорофеева.

"Голос країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В самом сердце Варшавы уже начались съемки "вокальных батлов" — второго этапа проекта. В новом сезоне несколько изменятся правила этого этапа. Как именно тренеры будут выбирать участников и формировать команды, будет сообщено позже.

Сейчас же предлагаем вашему вниманию топ-5 фактов о долгожданной премьере 13 сезона "Голосу країни".

В брендированном поезде Киев-Хелм появились именные купе тренеров "Голосу країни". Теперь каждый желающий может купить билет в персональное "тренерское" купе и почувствовать себя наставником проекта, который отправляется на съемочную площадку в Варшаву.

"Голос країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В одном из эпизодов "слепых прослушиваний" тренеры Надя Дорофеева и Артем Пивоваров впервые вместе вживую на сцене исполнят свой дуэтный хит под названием "Думи".

"Из-за сложных графиков мы ни разу не пели "Думи" вместе, даже во время создания песни, ведь ее запись проходила в разных городах. Мы не пересекались на съемках клипа, поэтому это выступление абсолютный эксклюзив", — поделилась Дорофеева.

"Голос країни" в День Независимости представил одноименный саундтрек. Меньше чем через неделю трек попал в топ-чарты главных цифровых маркетплейсов. Саундтрек получил поддержку от слушателей и занял место в плейлистах "New Music Daily" Apple Music, "Лучшие песни соловьиной", "Новинки по пятницам" в Spotify и "Новинки" на YouTube Music.

"Голос країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Тизер тринадцатого европейского сезона "Голосу країни" появился на крупнейшем светодиодном экране Европы, расположенном на фасаде ТЦ Gulliver в Киеве.

В съемках "слепых прослушиваний" приняло участие 60 разножанровых вокалистов, однако каждый из тренеров на этом этапе проекта мог забрать в свою команду только 10 исполнителей.

"Голос країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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