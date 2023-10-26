"Голос країни-13": топ-5 фактов о суперфиналистах проекта, которые вас удивят

В это воскресенье, 29 октября, в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится долгожданный суперфинал европейского сезона "Голосу країни".

Из-за правил, которые изменились, в командах тренеров в финале оказалось разное количество вокалистов. Предлагаем поближе познакомиться с талантливыми финалистами и узнать топ-5 интересных фактов о каждом из них.

Команда Юлии Саниной

Владислав Пелих:

Владислав Пелих / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Играет на фортепиано и гитаре. Мечтает научиться играть на скрипке;

Имел возможность лично спеть Нине Матвиенко и получить от нее наставления, которыми пользуется до сих пор;

В прошлом мечтал стать кондитером;

При поступлении в школу искусств больше хотел пойти в художественную школу. В последний момент выбрал музыкальную;

Тяжелым периодом в вокальной жизни считает мутацию голоса.

Кристина Старикова:

Кристина Старикова / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Поет с четырех лет;

В шесть лет получила первое "Гран-при";

Ее пению аплодировал Иво Бобул;

Участвовала в отборе на детское "Евровидение";

С самого детства росла и слушала украинские народные песни, потому что бабушки и дедушки всегда их пели.

Галина Печенижская

Галина Печенижская / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Основала первый хор украинских беженцев "Глория" в Германии;

Воспитывает 13-летнюю дочь, отец которой защищает Украину в рядах ВСУ;

До начала полномасштабного вторжения у нее был театр песни, который состоял из айтишников, и магазин цветов и аэродизайна;

Является музой и натурщицей для украинских художников;

С 2014 года работала моделью Plus Size.

Команда Ивана Клименко

Стася Чабан:

Стася Чабан / Фото: пресс-служба канала "1+1"

С 12-ти лет вместе с родителями пела на свадьбах;

Преподавала хореографию в своем родном городе Новоднестровск;

Собирала средства на благотворительность в прямых эфирах Tik Tok;

Хотела поступать в университет на военную сферу, но выбрала музыку;

Мечтает прыгнуть с парашютом.

Команда Артема Пивоварова

Михаил Панчишин (Ptashkin):

Михаил Панчишин / Фото: пресс-служба канала "1+1"

С начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ;

Получил ранение в ходе боя на Бахмутском направлении;

Вся команда артиста PTASHKIN собрана из боевых побратимов Михаила;

Имеет более 40 татуировок;

После увольнения из Вооруженных сил Украины провел более 40 выступлений для раненых бойцов ВСУ и на передовой

Команда Нади Дорофеевой

Юрий Городецкий:

Юрий Городецкий / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Играет на гитаре и аккордеоне;

Отец двух прекрасных сыновей;

Мечтал стать учителем младших классов;

Пошел на контрактную службу как только исполнилось 18 лет;

Поет с пяти лет.

Роман Панченко:

Роман Панченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Начал учиться в музыкальной школе, когда ему было четыре года;

Пишет свою собственную музыку. Суммарно более полумиллиона прослушиваний;

Выступал вместе на одной сцене со всемирно известной группой Coldplay, H.E.R. и Mery Spolsky;

В отношениях с женой уже более девяти лет;

Представлял украинскую культуру на концерте в Индонезии.

Майрамик Авоян:

Майрамик Авоям / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Родилась и выросла в городе Канев, где творил, писал выдающийся украинский поэт, художник Тарас Григорьевич Шевченко;

Работает в МакДональдсе и получает удовольствие от своей работы;

Учится в колледже на факультете украинского народного песенного искусства (поет украинский фольклор);

Любимое блюдо – вареники от родной тети;

Очень любит свои вьющиеся волосы и никогда не имела желания его выравнивать.

Напомним, финал "Голосу країни-13" состоится уже 29 октября в 21:00. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, где можно посмотреть шоу и как голосовать за фаворита.

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