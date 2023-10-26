"Голос країни-13": топ-5 фактов о суперфиналистах проекта, которые вас удивят

Финал шоу пройдет уже 29 октября.
В это воскресенье, 29 октября, в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится долгожданный суперфинал европейского сезона "Голосу країни".
Из-за правил, которые изменились, в командах тренеров в финале оказалось разное количество вокалистов. Предлагаем поближе познакомиться с талантливыми финалистами и узнать топ-5 интересных фактов о каждом из них.
Команда Юлии Саниной
Владислав Пелих:
- Играет на фортепиано и гитаре. Мечтает научиться играть на скрипке;
- Имел возможность лично спеть Нине Матвиенко и получить от нее наставления, которыми пользуется до сих пор;
- В прошлом мечтал стать кондитером;
- При поступлении в школу искусств больше хотел пойти в художественную школу. В последний момент выбрал музыкальную;
- Тяжелым периодом в вокальной жизни считает мутацию голоса.
Кристина Старикова:
- Поет с четырех лет;
- В шесть лет получила первое "Гран-при";
- Ее пению аплодировал Иво Бобул;
- Участвовала в отборе на детское "Евровидение";
- С самого детства росла и слушала украинские народные песни, потому что бабушки и дедушки всегда их пели.
Галина Печенижская
- Основала первый хор украинских беженцев "Глория" в Германии;
- Воспитывает 13-летнюю дочь, отец которой защищает Украину в рядах ВСУ;
- До начала полномасштабного вторжения у нее был театр песни, который состоял из айтишников, и магазин цветов и аэродизайна;
- Является музой и натурщицей для украинских художников;
- С 2014 года работала моделью Plus Size.
Команда Ивана Клименко
Стася Чабан:
- С 12-ти лет вместе с родителями пела на свадьбах;
- Преподавала хореографию в своем родном городе Новоднестровск;
- Собирала средства на благотворительность в прямых эфирах Tik Tok;
- Хотела поступать в университет на военную сферу, но выбрала музыку;
- Мечтает прыгнуть с парашютом.
Команда Артема Пивоварова
Михаил Панчишин (Ptashkin):
- С начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ;
- Получил ранение в ходе боя на Бахмутском направлении;
- Вся команда артиста PTASHKIN собрана из боевых побратимов Михаила;
- Имеет более 40 татуировок;
- После увольнения из Вооруженных сил Украины провел более 40 выступлений для раненых бойцов ВСУ и на передовой
Команда Нади Дорофеевой
Юрий Городецкий:
- Играет на гитаре и аккордеоне;
- Отец двух прекрасных сыновей;
- Мечтал стать учителем младших классов;
- Пошел на контрактную службу как только исполнилось 18 лет;
- Поет с пяти лет.
Роман Панченко:
- Начал учиться в музыкальной школе, когда ему было четыре года;
- Пишет свою собственную музыку. Суммарно более полумиллиона прослушиваний;
- Выступал вместе на одной сцене со всемирно известной группой Coldplay, H.E.R. и Mery Spolsky;
- В отношениях с женой уже более девяти лет;
- Представлял украинскую культуру на концерте в Индонезии.
Майрамик Авоян:
- Родилась и выросла в городе Канев, где творил, писал выдающийся украинский поэт, художник Тарас Григорьевич Шевченко;
- Работает в МакДональдсе и получает удовольствие от своей работы;
- Учится в колледже на факультете украинского народного песенного искусства (поет украинский фольклор);
- Любимое блюдо – вареники от родной тети;
- Очень любит свои вьющиеся волосы и никогда не имела желания его выравнивать.
Напомним, финал "Голосу країни-13" состоится уже 29 октября в 21:00. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, где можно посмотреть шоу и как голосовать за фаворита.
Читайте также:
- Звезды, которые рожали в Украине во время войны: Тарабарова стала многодетной мамой, у Маремухи появился первенец
- Экс-муж Ани Лорак впервые прокомментировал слухи о разводе через четыре месяца после свадьбы
- Известная украинская певица вызверилась на коллег, которые не ездят выступать на фронт: "Они дуры"