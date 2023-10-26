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"Голос країни-13": топ-5 фактов о суперфиналистах проекта, которые вас удивят

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
3630
Время на прочтение
3 мин
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"Голос країни-13": топ-5 фактов о суперфиналистах проекта, которые вас удивят

Юрий Городецкий, Стася Чабан, Михаил Панчишин, Галина Печенижская / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Финал шоу пройдет уже 29 октября.

В это воскресенье, 29 октября, в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится долгожданный суперфинал европейского сезона "Голосу країни".

Из-за правил, которые изменились, в командах тренеров в финале оказалось разное количество вокалистов. Предлагаем поближе познакомиться с талантливыми финалистами и узнать топ-5 интересных фактов о каждом из них.

Команда Юлии Саниной

Владислав Пелих:

Владислав Пелих / © пресс-служба канала
Владислав Пелих / Фото: пресс-служба канала "1+1"
  • Играет на фортепиано и гитаре. Мечтает научиться играть на скрипке;
  • Имел возможность лично спеть Нине Матвиенко и получить от нее наставления, которыми пользуется до сих пор;
  • В прошлом мечтал стать кондитером;
  • При поступлении в школу искусств больше хотел пойти в художественную школу. В последний момент выбрал музыкальную;
  • Тяжелым периодом в вокальной жизни считает мутацию голоса.

Кристина Старикова:

Кристина Старикова / © пресс-служба канала
Кристина Старикова / Фото: пресс-служба канала "1+1"
  • Поет с четырех лет;
  • В шесть лет получила первое "Гран-при";
  • Ее пению аплодировал Иво Бобул;
  • Участвовала в отборе на детское "Евровидение";
  • С самого детства росла и слушала украинские народные песни, потому что бабушки и дедушки всегда их пели.

Галина Печенижская

Галина Печенижская / © пресс-служба канала
Галина Печенижская / Фото: пресс-служба канала "1+1"
  • Основала первый хор украинских беженцев "Глория" в Германии;
  • Воспитывает 13-летнюю дочь, отец которой защищает Украину в рядах ВСУ;
  • До начала полномасштабного вторжения у нее был театр песни, который состоял из айтишников, и магазин цветов и аэродизайна;
  • Является музой и натурщицей для украинских художников;
  • С 2014 года работала моделью Plus Size.

Команда Ивана Клименко

Стася Чабан:

Стася Чабан / © пресс-служба канала
Стася Чабан / Фото: пресс-служба канала "1+1"
  • С 12-ти лет вместе с родителями пела на свадьбах;
  • Преподавала хореографию в своем родном городе Новоднестровск;
  • Собирала средства на благотворительность в прямых эфирах Tik Tok;
  • Хотела поступать в университет на военную сферу, но выбрала музыку;
  • Мечтает прыгнуть с парашютом.

Команда Артема Пивоварова

Михаил Панчишин (Ptashkin):

Михаил Панчишин / © пресс-служба канала
Михаил Панчишин / Фото: пресс-служба канала "1+1"
  • С начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ;
  • Получил ранение в ходе боя на Бахмутском направлении;
  • Вся команда артиста PTASHKIN собрана из боевых побратимов Михаила;
  • Имеет более 40 татуировок;
  • После увольнения из Вооруженных сил Украины провел более 40 выступлений для раненых бойцов ВСУ и на передовой

Команда Нади Дорофеевой

Юрий Городецкий:

Юрий Городецкий / © пресс-служба канала
Юрий Городецкий / Фото: пресс-служба канала "1+1"
  • Играет на гитаре и аккордеоне;
  • Отец двух прекрасных сыновей;
  • Мечтал стать учителем младших классов;
  • Пошел на контрактную службу как только исполнилось 18 лет;
  • Поет с пяти лет.

Роман Панченко:

Роман Панченко / © пресс-служба канала
Роман Панченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"
  • Начал учиться в музыкальной школе, когда ему было четыре года;
  • Пишет свою собственную музыку. Суммарно более полумиллиона прослушиваний;
  • Выступал вместе на одной сцене со всемирно известной группой Coldplay, H.E.R. и Mery Spolsky;
  • В отношениях с женой уже более девяти лет;
  • Представлял украинскую культуру на концерте в Индонезии.

Майрамик Авоян:

Майрамик Авоям / © пресс-служба канала
Майрамик Авоям / Фото: пресс-служба канала "1+1"
  • Родилась и выросла в городе Канев, где творил, писал выдающийся украинский поэт, художник Тарас Григорьевич Шевченко;
  • Работает в МакДональдсе и получает удовольствие от своей работы;
  • Учится в колледже на факультете украинского народного песенного искусства (поет украинский фольклор);
  • Любимое блюдо – вареники от родной тети;
  • Очень любит свои вьющиеся волосы и никогда не имела желания его выравнивать.

Напомним, финал "Голосу країни-13" состоится уже 29 октября в 21:00. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, где можно посмотреть шоу и как голосовать за фаворита.

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Дата публикации
Просмотры
3630
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