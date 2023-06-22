"Голос країни-13": третьим тренером проекта стал известный украинский продюсер

Третьим тренером проекта "Голос країни-13" стал известный украинский продюсер, который ранее показалася в образе КилимМена.

Интригу раскрыли в студии "Сніданку з 1+1". Третье кресло нового сезона "Голосу країни" на телеканале "1+1 Україна" занял известный украинский музыкальный продюсер, автор хитов, сооснователь лейбла ENKO и создатель супергероя КилимМен – Иван Клименко.

Иван Клименко в студии "Сніданку з 1+1" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я благодарен за возможность сесть в тренерское кресло, потому что я давно слежу за "Голосом країни". Чувствую ответственность, ведь всегда был как футбольный тренер, который находится за кулисами. Мне очень интересно дать толчок новой украинской музыке на "Голосі країни", — поделился новый тренер

Иван Клименко в студии "Сніданку з 1+1" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Иван Клименко известен своим сотрудничеством с большим количеством топовых украинских артистов, среди которых и участники "Голосу країни". Он продюсировал треки таких артистов как Kalush Orchestra, Джамала, alyona alyona, Jerry Heil, KOLA, SKOFKA, KOZAK SIROMAHA, а также все песни певицы Нади Дорофеевой.

Иван Клименко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Из "Голосу країни" я узнал о Kola, KOZAK SIROMAHA, с которыми сейчас работаю. Это невероятная площадка для открытия новых талантов. Это единственное шоу, за которым я слежу очень внимательно. У меня всегда было понимание, что я могу дать участникам. Это желание только росло. Сейчас, когда у меня много опыта создания успешной украинской музыки, я могу поделиться им с участниками, помочь им в создании музыкальной карьеры", — отметил Иван Клименко.

Иван Клименко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Продюсер на "Голосі країни-13" будет искать артистов, которые глубоко чувствуют современную украинскую культуру и могут нести важные месседжи в своей музыке.

"На "Голосі країни" я ищу артистов, которые ценят украинское. Это для меня важно. В украинцев есть свой этнокод — свои тексты, своя мелодика, харизма. Для меня важно искать вокалистов, у которых есть эти признаки украинца. Они должны быть современными, мыслить прогрессивно, ведь каждый артист должен быть рупором и нести месседжи, которые вкладывает в свое творчество", – подчеркнул Иван Клименко.

Ранее тренерское кресло заняли певица Юлия Санина и исполнитель Артем Пивоваров.

Кто из украинских знаменитостей станет четвертым тренером "Голосу країни", станет известно уже в скором времени.

Читайте также: