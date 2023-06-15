"Голос країни-13": третьим тренером проекта стал украинский музыкальный супергерой

Создатели музыкального проекта "Голос країни-13 " объявили имя еще одного звездного тренера.

Итак, третьим красное кресло звездного наставника займет тренер в образе КИЛИММЕНА – украинского музыкального супергероя, участника группы Kalush Orchestra, который принес Украине победу на "Евровидении-2022".

Кто именно скрывается за образом КИЛИММЕНА – интрига. Но известно, что за время существования группы Kalush Orchestra в этом образе было несколько разных артистов, от вокалистов и до брейкдансеров.

"КИЛИММЕН – это очень неожиданный выбор тренера. Ведь это настоящий современный супергерой, олицетворяющий украинскую музыку и олицетворяющий нашу идентичность. КИЛИММЕН – это невероятный мостик, который мы планируем проложить в этом сезоне между линейным телевидением и диджитал-инновациями. Но главное – кто же скрывается внутри образа этого супергероя. Я уверен, что зрители будут очень удивлены, когда это узнают", – говорит Владимир Завадюк, продюсер "Голосу країни".

Килиммен

Кто именно скрывается за образом Килиммена, станет известно вскоре. Возможно, это будет один из участников группы Kalush Orchestra или звезда украинской музыки, имя которой до сих пор не раскрывали. Своими вариантами зрители могут поделиться в соцсетях телеканала "1+1 Украина" и "Голосу країни".

Напомним, первыми тренерами "Голосу країни" стали self-made артистка Юлия Санина и звезда номер 1 в Украине – Артем Пивоваров.

Талантливые вокалисты имеют последний шанс попасть на "Голос країни", ведь 15 июня завершается кастинг. Проект ищет вокалистов от 16 лет, которые мечтают, чтобы их пение услышали миллионы. Для того чтобы пройти онлайн-кастинг нужно заполнить анкету на сайте casting.1plus1.ua в разделе "Голос країни" и скачать туда видеоролик или ссылку на видео своего пения. Лучшие анкеты участников будут прослушаны музыкальными продюсерами, а вокалисты получат возможность выступить на главной музыкальной сцене страны и показать свое пение всему миру. Самый масштабный музыкальный проект "Голос країни" – это поддержка украинского народа, который демонстрирует силу своего духа и талант, продолжает жить, а голос нации раздается на весь мир.

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