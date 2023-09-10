"Голос країни-13": участница известного талант-шоу ошеломила мощным вокалом

Вышла на сцену "Голосу країни-13" участница известного талант-шоу Мария Стасюк.

В свое время девушка была очень популярной и имела большой потенциал. Впрочем, Мария отказалась от сцены и посвятила себя семье. Но в самый сложный момент муж ушел от вокалистки и оставил ее наедине со сложностями. Сама Стасюк решила больше не откладывать жизнь на потом и пошла на "Голос країни", чтобы вернуться на большую сцену.

Мария Стасюк / Фото: скриншот с видео

"Многие люди знают меня, потому что я участница разных проектов. Но в 17 лет я встретила своего будущего мужа, поэтому я исчезла с телеэкранов. Я подала заявку на "Голос" в день развода. Больше ничего не хочу откладывать на завтра. Я считаю, что еще не так поздно, чтобы я сделала этот второй толчок и попыталась выйти на сцену. Мне очень нравится, я хочу быть на сцене", — поделилась Мария.

Вокалистка исполнила трек под названием Island от Майли Сайрус. Долгое время тренеры не нажимали красной кнопки, хотя действительно были ошеломлены вокальными способностями Марии. В конце концов кресло развернула Юлия Санина, а на последних секундах вслед за ней это сделал Артем Пивоваров.

Мария Стасюк / Фото: скриншот с видео

"Я приглашаю вас в свою команду. У меня команда очень сильных вокалистов, я сразу предупреждаю. Мне будет интересно с вами поработать", — сказала Юлия Санина.

Мария Стасюк выбрала именно ее своей наставницей на проекте.

Смотрите 13 сезон "Голосу країни" по воскресеньям на канале "1+1 Украина" в 21:00.

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