"Голос країни-13": участница шокировала неожиданным появлением и феерически закрыла "слепые прослушивания"

Своим появлением на сцене "Голосу країни-13" удивила Александра Погуляй, которая является стейдж-директором проекта.

Она исполнила англоязычный трек Always remember us this way и с первой секунды покорила тренеров своим пением. Наставники все вместе нажали красную кнопку.

Увидев, кто перед ними поет, тренеры были просто ошеломлены. Они не ожидали, что Александра станет участницей проекта.

Александра Погуляй / Фото: скриншот с видео

"Саша, сколько мы с тобой лет уже работаем? Саша, а почему ты никогда не говорила, что ты поешь так? Как так?" – удивленно спросила Надя Дорофеева.

Свободное место осталось только у продюсера Ивана Клименко. Поэтому Александра автоматически попала в его команду, чему тренер был очень рад.

Александра Погуляй с тренерами / Фото: скриншот с видео

"Саша, я очень рад, что ты в моей команде. Я очень рад, что это единственное место было у меня. Это было очень круто", — прокомментировал Иван Клименко.

Александра Погуляй стала последней участницей четвертого эпизода проекта и феерически закрыла "слепые прослушивания".

Смотрите следующий этап "Голосу країни" – "вокальные батлы" – уже в следующее воскресенье в 21:00.

