"Голос країни-13": участницы ошеломили фольклорным кавером на хиты Maneskin и Go_A

Первыми показать свои вокальные способности вышли участницы из команды Ивана Клименко. По новым правилам шоу, звездный тренер смог объединить сразу несколько своих подопечных в батле.

Так, за свое право продолжить участие в конкурсе сразились преподавательница по вокалу Анна Корченова, дуэт сестер Nayada и фольклористка Стася Чабан.

Для выступления девушек Клименко подготовил особый номер – он объединил игру на музыкальных инструментах, которыми владеют певицы, и вместе с ними совершил мощный фольклорный кавер на песню Beggin от Maneskin с треком "SHUM" группы Go_A.

Голос країни-13 / Фото: скриншот с видео

Безумное выступление девушек поставило их звездного тренера в настоящий тупик. Клименко долго сомневался и советовался с коллегами, кого же из певиц оставить в своей команде.

После долгих обсуждений с тренерами Надеждой Дорофеевой, Артемом Пивоваровым, Юлией Саниной и своими советниками группой Kalush Orchestra, продюсер все же решил дать шанс в проекте Стасе Чабан. Однако продюсер пообещал, что совсем скоро слушатели услышат квартет за пределами.

Голос країни-13 / Фото: скриншот с видео

Смотрите "Голос країни" по воскресеньям в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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