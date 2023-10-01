"Голос країни-13": в команде одного из тренеров внезапно образовался дуэт прямо во время эфира

Это стало неожиданностью даже для самого члена жюри.

В команде Ивана Клименко на "Голосі країни-13" неожиданно появился новый девичий дуэт прямо во время "вокальных батлов".

В пятом эпизоде проекта продюсер объединил в триологиста Андрея Засека, автора песен Александру Ройко и бывшую спортсменку Олю Щербак. Вокалисты исполнили хит молодого артиста ADAM – "Повільно" и сопровождали его игрой на укулеле.

Выступление участников не смогло оставить звездных тренеров и советников Клименко, группа Kalush Orchestra, безразличными. Профессиональным артистам очень понравилось звучание девушек, а голос Андрея для Клименко имел особое значение, ведь в его команде он единственный парень.

"Голос страны-13" / Фото: скриншот с видео

Мнения судей и советников при обсуждении разделились – одни поддержали Сашу, а другие Олю. Продюсер нашел выход из ситуации и решил объединить девушек в дуэт. Тем самым Клименко взял двух сильных участниц и оставил еще одно место в команде.

Для Оли и Саши такое предложение от тренера стало полной неожиданностью, но ради участия в проекте обе согласились петь вместе.

Смотрите "Голос країни" по воскресеньям в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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