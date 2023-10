"Голос країни-13": в новом выпуске станут известны имена всех финалистов

В это воскресенье в 21:00 телеканал "1+1 Украина" покажет второй выпуск вокальных "кроссбатлов" европейского сезона "Голосу країни".

На прошлой неделе у телезрителей уже была возможность увидеть один из двух полуфиналов, которые впервые состоялись в обновленном формате. В этот воскресный вечер соревнование между участниками команд продолжится дальше.

Майрамик Авоям / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Начнет этот выпуск "кроссбатлов" команда Ивана Клименко. Продюсер вызовет на батл Надю Дорофееву. От Клименко на сцену выйдет Вероника Коваленко и споет песню "Біля серця", написанную своим тренером. Для девушки это выступление – шанс доказать всем, что она достойная вокалистка. А еще – показать себя новую, не похожую на ту, которой когда-то была в детском "Голосі країни". Ее оппонентом станет Майрамик Авоян, которая временно проживает в Германии. Девушка возьмется за немецкий хит в знак благодарности стране, которая ее приютила. Майрамик стремится, чтобы все, кто послушает ее выступление, даже не понимая язык, смогли испытать нужные эмоции и энергетику.

"Вероника умеет очень мощно петь, что и показывала в прошлых этапах. Но в этот раз, я попросил, чтобы все мы увидели на сцене сердце. Ей удалось это сделать. Каждая нота вызывала мурашки. Я горжусь, когда так круто поют мои песни", – отметил Иван Клименко.

Вероника Коваленко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Кто именно пройдет в суперфинал, станет известно в воскресенье в 21:00.

Дальше Надя Дорофеева вызовет на батл Юлию Санину. Надя призналась, что мечтала об этом с самого начала. От своей команды певица представит Эдгара Енокяна. Парень исполнит песню своей наставницы "Кохаю, але не зовсім", переделав ее под себя. Это выступление для Эдгара станет очень ответственным, ведь у певца начались проблемы со связями, так что в любой момент голос может его подвести.

"Посмотрим, не подведет ли меня мой голос. Дух точно не подведет, а вот голос", – поделился Эдгар.

Эдгар Енокян / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Его оппоненткой от команды Юлии Саниной в "кроссбатле" станет основательница украинского хора в Германии Галина Печенижская. Галина споет всемирно известную песню Why must we wait until tonight, исполнительницей которой является Тина Тернер. Певица хочет, чтобы после ее выступления каждая женщина почувствовала себя привлекательной и красивой.

Кто сойдется в батлах во втором полуфинале, как пройдут выступления и кто из участников победит, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

