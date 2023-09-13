"Голос країни-13": в новом выпуске вокалом будут удивлять звезда "Голосу.Діти" и известная блогерша

Уже в это воскресенье в 21:00 на канале "1+1 Украина" состоится показ третьего эпизода европейского сезона "Голосу країни-13".

Зажигать сцену проекта 17 сентября будет уличный музыкант Роман Панченко, который год назад растопил сердце лидера группы Coldplay Криса Мартина. Парень играл на улице в то время, когда к нему подошел Крис и пригласил выступить на стадионе с украинской песней.

"Год назад произошло самое яркое событие моей жизни. Я играл на улице и ко мне подошел Крис Мартин из группы Coldplay. Он познакомился со мной и предложил выступить на стадионе для фанатов группы. Он хотел, чтобы мы спели именно украинскую песню, поэтому мы выбрали хит группы "Океан Ельзи" – "Обійми". Тогда я понял, что нужно писать свои собственные песни, музыку, творить и открывать свою душу людям, чтобы вдохновлять их", — поделился Роман.

Роман Панченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Во время эфира Роман споет песню Coldplay – A Sky Full Of Stars. Сможет ли он покорить тренеров, смотрите уже в воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

Выйдет на сцену и известная 20-летняя блогерша Александра Клименко. По образованию девушка – фармацевт, но прославилась в соцсетях благодаря своему пению в аптеке.

"Я работаю в аптеке и могу сказать, что любая работа с людьми – это весело, ведь к тебе приходят очень разные люди. Музыка для меня это воздух, ведь я пою везде. Однажды я решила создать тикток, и когда мои видео с пением начали получать сотни тысяч просмотров, я поняла – вот моя жизнь. "Голос країни" для меня — это тот важнейший этап в моей жизни, который я использую для того, чтобы построить свою карьеру суперзвезды. Я мечтаю об этом постоянно", – поделилась Александра.

Александра Клименко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Вокалистка исполнит песню группы Pussycat Dolls – Hush Hush. Сможет ли она развернуть кресла звездных наставников – смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

Попытается покорить тренеров и 17-летняя Кристина Старикова из Мирнограда Донецкой области. Девушка с детства была главной звездой города и выступала на всех городских мероприятиях.

Кристина Старикова / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Мой город очень маленький и комфортный. Там живут очень добрые люди. У нас много шахтеров, но я с детства выбрала музыку. Я всегда шла по этому пути. Выступала на всех местных праздниках. Сейчас через близкую линию фронта возле моего города и активные боевые действия я живу в Киеве. Я пытаюсь жить свою жизнь, но это очень сложно. Я каждую минуту скучаю по своему дому. Для меня большая гордость представлять Донецкую область на такой большой сцене. Мечтаю спеть гимн Украины на сцене Мирнограда", — поделилась Александра.

Девушка исполнит песню JVKE – golden hour. Как споет вокалистка и сможет ли покорить тренеров, смотрите в воскресенье на телеканале "1+1 Украина".

Кристина Старикова / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Запоет и звезда "Голосу.Діти" Вероника Коваленко. Девушка попала в проект в 13 лет в команду MONATIK, тогда видео будущей певицы с выступлением на "слепых прослушиваниях" набрало около 20 миллионов просмотров на YouTube. Девушку начали узнавать на улицах. Окрыленная успехом Вероника начала вести собственный музыкальный блог и сейчас у нее около миллион подписчиков.

"Сегодня я снова вернулась на "Голос країни", чтобы показать, что я не только голос соцсетей. После "Голосу". Діти-4" я получила большое количество положительных отзывов. Это дало мне толчок двигаться именно в направлении творчества. Я хочу, чтобы люди увидели меня и знали, какая я не только в видео в соцсетях, потому что большинство людей узнает мой голос. Мечтаю показать, чему я научилась за эти годы", – поделилась Вероника.

Вероника Коваленко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Узнает ли голос Вероники Надя Дорофеева, которая была тренером "Голосу.Діти"? Сможет ли вокалистка развернуть кресла тренеров, узнаем позже.

Смотрите третий выпуск "Голосу країни-13" на телеканале "1+1 Украина" в это воскресенье, 17 сентября, в 21:00.

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