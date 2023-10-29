"Голос країни-13": военный ВСУ Городецкий довел до мурашек мощным исполнением хита Квитки Цисык

В финале "Голосу країни-13" уже выступил военный ВСУ Юрий Городецкий, который является участником команды тренера Нади Дорофеевой.

Вокалист восхитил своим чувственным и трогательным номером. Городецкий в первом этапе финала, текстовую трансляцию которого ведет сайт ТСН.ua, исполнил легендарный хит Квитки Цисык "Місто спить" и просто довел до мурашек мощным голосом.

Юрий Городецкий / Фото: скриншот с видео

Выступление своего подопечного прокомментировала звездная наставница Надя Дорофеева. Тренер отметила, что каждый раз, во время пения Городецкого, чувствует что-то просто невероятное.

Юрий Городецкий / Фото: скриншот с видео

"Каждый раз, когда поет Юра, я чувствую что-то невероятное. Юра, вы поете сердцем. Если у нас так поют военные, я спокойна за Украину. Я хочу попросить проголосовать за этого невероятного человека, за нашего защитника и за крутого певца – за Юрия Городецкого", — прокомментировала Надя Дорофеева.

Отметим, сейчас проходит первый этап финала "Голосу країни-13", где за победу соревнуются восемь уникальных вокалистов. Во второй этап пройдут только четверо, которых выберут зрители с помощью голосования.

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