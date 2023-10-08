"Голос країни-13": военный ВСУ спел с украинкой и словаком и ошарашил тренеров тембром

В "вокальных батлах" сошлись военный ВСУ Юрий Городецкий и дуэт Людмилы Козыревой и Марека Мохнача.

Вокалисты мощно спели композицию "Гей, соколи". Юрий пел партию на украинском языке, а Людмила с Мареком – на польском. Тренеры были удивлены номером участников. Особо наставники отметили Юрия Городецкого, от тембра которого у них мурашки пошли по коже.

"Мне очень понравилось. Юрий, когда вы начали, меня даже пробрало. Мне очень нравится, как вы адаптировали песню, как вы ее прожили. Это очень сложный выбор", — прокомментировал Иван Клименко.

Юрий Городецкий, Людмила Козырева, Марек Мохнач / Фото: скриншот с видео

Перед Надей Дорофеевой предстал сложный выбор, ведь все участники мощно спели. Наконец, тренер прислушалась к советам коллег и советника и выбрала Юрия Городецкого.

"Юрий, я безгранично вас уважаю за все, что вы делаете, и за то, как вы поете. Мой выбор однозначен. Я считаю, что эту песню больше почувствовал Юрий", — прокомментировала наставница.

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