"Голос країни-13": выступление участниц с вирусным хитом Леди Гаги заставило Клименко сожалеть о своем выборе

Звездный тренер Иван Клименко во время пятого эпизода "Голосу країни-13" успел сожалеть о своем выборе участников.

Последними из команды продюсера на сцену вышли участница голос дети Вероника Коваленко и режиссер проекта Александра Погуляй.

В мощном дуэте участницы исполнили вирусный ход певицы Леди Гаги "Bloody Mary", ставший популярным после выхода сериала "Уэнсдей". Девушки своей энергетикой и сильным вокалом захватили расположение всех членов жюри, а также советников Клименко группу Kalush Orchestra.

"Голос країни-13" / Фото: скриншот с видео

К сожалению, на данный момент в команде тренера осталось только одно место, поэтому он должен был выбрать Александру или Веронику. Во время своего тяжелого выбора выбора продюсер посетовал на то, что оставил в своей команде более слабых участников.

С остальным тренер все же остановил свой выбор на Веронике Коваленко и дал ей шанс продолжить участие в проекте. Таким образом в команде Клименко оказались Елизавета Шафорост, Стася Чабан, дуэт Александра Ройко и Оли Щербак и Вероника Коваленко.

"Голос країни-13" / Фото: скриншот с видео

Смотрите "Голос країни" по воскресеньям в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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