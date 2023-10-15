"Голос країни-13": Юлия Санина тронула особым сюрпризом для одной из участниц

Звездная тренер "Голосу країни-13" Юлия Санина тронула особым сюрпризом для одной из своих участниц.

Исполнительница вышла на сцену к молодой мамочке Марии Стасюк, которая в седьмом эпизоде представила ее команду на "кроссбатле" с песней "Пошта" Jerry Heil. Для вокалистки Санина также подготовила особое письмо от очень важных для нее людей.

Как рассказала Юлия, послание к Марии написали ее маленькие сыновья, которые болеют своей матерью дома. Участница со сцены зачитала нежные строчки от мальчиков и растрогала присутствующих. Сыновья написали, что очень любят свою маму и "держат кулачки" за нее на шоу.

Фото: скриншот с видео

Во время своего выступления Мария также затронула зрителей своим нежным исполнением песни, однако в "кроссбатле" уступила место участнику из команды Артема Пивоварова, военному Михаилу Панчишину. Вокалистка отстала от своего соперника на 39 голосов и, таким образом, покинула шоу.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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