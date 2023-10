"Голос країни-13": зажигательное трио заставило Надю Дорофееву нервничать и сомневаться из-за своего выбора

Последними из команды Нади Дорофеевой на сцену вышли вокалистки Даяна Оравец, Екатерина Стефанюк и Майрамик Авоям.

Участницы мощно исполнили хит американской певицы Уитни Хьюстон – How Will I Know. Тренеры были просто ошеломлены выступлением вокалисток. Они отметили, что это было самое мощное выступление в команде Нади Дорофеевой, а также говорили, что перед наставницей встал нелегкий выбор.

Екатерина Стефанюк, Майрамик Авоям и Даяна Оравец / Фото: скриншот с видео

"Надя, я считаю, что это был самый сильный номер из всех твоих команд. Это номер, который нас заставил потанцевать с вами, потому что на самом деле я редко танцую. Очень сложно мне кого-то выделить из вас, но Майрамик — мое сердце с вами", — прокомментировал Иван Клименко.

Надя Дорофеева выслушала всех тренеров и своего советника Макса Барских. Для тренера это был действительно нелегкий выбор. По мнению тренера, все участницы мощные. В конце концов Дорофеева оставила дальше бороться вместе с ней за победу на "Голосі країни-13" Майрамик Авоям.

"Вы получили песню самой мощной мировой певицы. Это был настоящий вокальный батл. Мне невероятно сложно прощаться с вами, мне сложно сделать этот выбор. Дальше со мной идет Майрамик", — прокомментировала Надя.

Тренер дала совет Даяне Оравец и Екатерине Стефанюк, чтобы они на этом не останавливались, а развивались дальше. Надя Дорофеева отметила, что после проекта будет помогать участницам и поддерживать их.

Екатерина Стефанюк, Надя Дорофеева и Даяна Оравец / Фото: скриншот с видео

"Я не исчезну после проекта, я обещаю вам. Запомните этих девушек, они всем еще покажут", — отметила Дорофеева.

