"Голос країни-13": жена известного певца ошарашила вокалом, а звезда TikTok впервые спела на сцене

Только что на телеканале "1+1 Украина" завершился третий эпизод грандиозного вокального шоу "Голос країни-13", которое в этом году проходит в Польше.

Начал новый выпуск проекта талантливый певец из Варшавы — Роман Панченко. Уличный музыкант уже успел прославиться благодаря своему совместному выступлению с группой Coldplay. Однако этого парня было мало, поэтому он посетил "Голос країни-13" попробовать свои силы. Роман исполнил хит A Sky Full Of Stars группы Coldplay и развернул три тренерских кресла. Тренер Надя Дорофеева сразу узнала в певце своего бывшего партнера по сцене Позитива и пригласила Романа в свою команду. Музыкант охотно согласился и присоединился к участникам Дорофеевой.

Следующими покорять вокальное шоу вышли "русалочки" из Херсона. Две родные сестры, выступающие в дуэте NaYada, покорили членов жюри своим магическим вокалом. Певицы исполнили песню "Гуляли" артиста Kozak Siromaha и развернули к себе сразу трех тренеров — Юлию Санину, Ивана Клименко и Артема Пивоварова. Ради того, чтобы заманить девушек в свою команду Артем Пивоваров даже прибег к магическим обрядам, но дуэт NaYada решил пойти к Ивану Клименко.

Под номером "три" на сцену "Голосу країни-13" поспешил коллектив Brevis из Мукачево с песней Сэма Смита Diamonds. Пятеро талантливых вокалистов продемонстрировали фантастическую технику владения голосами, ведь спели а капелла. Вместо музыки артисты использовали силу своего голоса и профессиональные навыки. И хотя выступление коллектива понравилось тренерам, ни одно из них не решилось нажать заветную кнопку для группы. Звездные судьи посоветовали участникам попробовать свои силы в следующем году.

Вслед за группой услышать свое заветное "Да" пришла певица-волонтер из Киева Лада Тивончук. С начала полномасштабной войны девушка поняла, что она должна петь для людей и поддерживать их своим талантом. Артистка уже успела побывать не только в детских домах и спеть для переселенцев, но и съездить к нашим военным на передовую. На вокальное шоу Лада пришла с авторской песней "Галактика", зацепившей зрителей в зале. Именно они заставили тренера Надю Дорофееву развернуть свое кресло к девушке и забрать ее в свою команду. Как сказала певица, через пять лет в кресле судьи, она поняла, что стоит прислушаться к аудитории.

Пятой к судьям вышла известная украинская блогерша Александра Клименко. По образованию девушка–фармацевт, но прославилась в соцсетях благодаря своему пению в аптеке. Своим пением Александра покорила уже тысячи пользователей TikTok и решила впервые попробовать силы на большой сцене в европейском сезоне проекта. Зрительский зал взорвался овациями от исполнения Александрой хита Pussycat Dolls – Hush Hush. Но тренеры не разделили восторг публики и не развернулись к девушке. Как отметили звездные члены жюри, у блогерши есть отличный потенциал, но ей еще предстоит поработать над своей техникой.

Силу своего голоса в эфире проекта также продемонстрировал 26-летний богослов из Львова Назарий Малиновский. Парень с самого детства знал, что хочет проповедовать, потому и пошел учиться духовной семинарии. Но со временем Назарий понял, что его путь не стать священником, а даровать людям веру и надежду своим пением. Глубокое выступление парня умиляло тренеров и услышало приглашение от трех тренеров, но Назарий осуществил свою меру и попал в команду Юлии Саниной.

Следующим своим уникальным тембром покорила судей Александра Ройко из Луцка. 21-летняя участница уже давно мечтала попасть в шоубизнес и даже попыталась поработать с Иваном Клименко. Продюсер сразу увидел у студентки хороший потенциал и предложил записать несколько партий в качестве бэк-вокалистки. На сцене "Голосу країни-13" Александра исполнила украинскую колыбельную "Котику сіренький", а также ошеломила своей вокальной импровизацией, соединив в одной композиции "Прірву" Юлие Саниной, "Дежавю" Артема Пивоварова и "Вотсап" Нади Дороро. Забрать к себе талантливую девушку пыталась Дорофеева, но Александра избрала команду Клименко.

Попробовать свои силы в качестве сольной певицы пришла солистка группы OY Sound System Виктория Родько. Певица уже успела принять участие в нацотборе на Евровидение-2023 и дойти до финала вместе со своим коллективом, но сейчас она стремится стать самостоятельной артисткой. На сцене "Голосу країни-13" Виктория исполнила хитовый кавер "Два вікна" Гайтаны от The Hardkiss. Несмотря на сильный вокал и энергию певицы, члены жюри не стали разворачиваться к ней.

С триумфом вернулась на большую сцену звезда "Голосу. Діти" Вероника Ковеленко. Шесть лет назад девушка смогла попасть в команду MONATIK в проекте и собрала около миллиона подписчиков в своих соцсетях. Однако Вероника решила снова показать себя на шоу и раскачала всех своим мощным исполнением песни Сэма Смита Unholy. С первых минут к певице развернулась Надя Дорофеева, а вслед за ней Артем Пивоваров и Иван Клименко. Несмотря на то, что Артем хотел забрать Веронику в свою команду, он дал совету все же выбрать команду другого тренера. Юная певица прислушалась к совету и стала участницей команды Клименко.

Настоящей неожиданностью на сцене "Голосу країни-13" стало появление Людмилы Козыревой из Черкасщины и Марека Мохнача из Словакии. Уже семь лет украинка проживает в Европе и популяризирует культуру родины. Да, Людмила научила петь украинские песни и своего партнера Марека. По словам словака, он очень любит Украину, интересуется ее историей и учит язык. На шоу дуэт исполнил народную песню "Ой мама, люблю Гриця" и заставили развернуться Надю Дорофееву.

Осуществить свою мечту стать певицей на "Голосі країни-13" попыталась осуществить львовянка Татьяна Труш. Из-за особых нужд своего мужа с ограниченными возможностями, Татьяна была вынуждена покинуть родную страну и отправиться в Польшу. В европейском сезоне вокального шоу украинка спела песню Lift me up звезды Rihanna. Но, к сожалению, силы голоса девушки не хватило для того, чтобы получить "Да" от тренеров.

Предпоследней к членам жюри вышла Александра Вдовченко из Харькова. Певица — жена известного украинского артиста DOVI, который уже успел обрести немалую популярность. Долгое время она не решалась начать певческую карьеру, но ее муж вдохновил сделать этот шаг. Александра удивила тренеров исполнением хита своего любимого "Чекаю вдома" и получила приглашение в свою команду от двух тренеров. Вокалистка без колебаний определилась, что хочет продолжать работать вместе с Артемом Пивоваровым.

Невероятным завершением третьего эпизода стало выступление 17-летней Кристины Стариковой из Мирнограда. Талантливая девушка удивила судей своими вокальными умениями с песней JVKE – golden hour. Все четыре звездных судей не смогли удержаться и нажали на заветную кнопку. Суде даже поспорили за то, к кому должна пойти Кристина. Девушка немного колебалась, кого из судей выбрать, но все же отдала свой голос Юлии Саниной.

Смотрите четвертый выпуск "Голосу країни-13" уже в следующее воскресенье, 29 сентября, в 21:00.

Полные выпуски "Голосу країни" смотрите на 1+1 video.

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