"Голос країни-13": зрители убедили Дорофееву развернуть тренерское кресло к самобытной волонтерке

Попробовать свои силы на "Голосі країни-13" пришла и 25-летняя музыкальная волонтер Лада Тивончук из Киева.

С начала полномасштабной войны девушка избрала путь поддерживать украинцев своим талантом. Лада с гитарой в руках отправилась петь для детей, переселенцев и наших защитников. Чтобы поддержать боевой дух военных, вокалистка не побоялась отправиться на передовые позиции.

"Это было 10 километров от Бахмута. Лица были полны болью, у них не было жизни. Но после того, как мы выступили, лица всегда менялись – они оживали. Я чувствовала, что я там очень нужна и вообще, что музыканты именно там очень нужны", — вспомнила Лада.

Лада Тивончук

На сцене шоу девушка исполнила авторскую песню "Галактика" и развернула кресло Нади Дорофеевой. Как призналась сама звездная тренер, сделать такой выбор ее заставили зрители в зале.

Лада Тивончук

"Ваш вокал мне очень понравился, но я сомневалась в том, чтобы нажать кнопку. Но потом посмотрела на зрителей, которые вас очень поддерживали. Я как тренер, уже пятый раз в "Голосе", понимаю, что это шоу не о тренеров, а о таких вокалистах, таких героях как вы. Если аудитория так реагирует, то она чувствует очень часто больше, чем тренеры", — сказала Надя.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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