"Голос країни-13": звезда "Голосу. Діти" триумфально вернулась на сцену вокального шоу

Новый эпизод "Голосу країни-13" стал триумфальным возвращением для 19-летней Вероники Коваленко из Киева, которая уже успела покорить украинцев после своего участия в проекте "Голос. Діти".

Шесть лет назад она вышла на большую сцену и смогла попасть в команду MONATIK. Именно тогда Вероника впервые почувствовала себя звездой, ведь видео будущей певицы с выступлением на слепых прослушиваниях набрало около 20 миллионов просмотров на YouTube. После этого юная певица собрала около миллиона подписчиков в своих соцсетях.

"Сегодня я снова вернулась на "Голос країни", чтобы показать, что я не только голос соцсетей. После "Голосу. Діти-4" я получила большое количество положительных отзывов. Это дало мне толчок двигаться именно в направлении творчества. Я хочу, чтобы люди увидели меня и знали, какая я не только в видео в соцсетях, потому что большинство людей узнает мой голос. Мечтаю показать, чему я научилась за эти годы", – поделилась Вероника.

Вероника Коваленко

Девушка раскачала всех своим мощным исполнением песни Сэма Смита Unholy. Надя Дорофеева сразу развернула свое тренерское кресло к Веронике, хотя и не сразу узнала голос уже взрослой вокалистки. Примеру певицы последовали Иван Клименко и Артем Пивоваров.

Несмотря на то, что Артем тоже нажал кнопку и хотел забрать Веронику в свою команду, он дал совету все же выбрать команду Клименко, ведь именно он поможет ей реализовать себя. Юная певица прислушалась к совету и присоединилась к участникам музыкального продюсера.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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