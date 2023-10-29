"Голос країни-13": звездные тренеры вместе с участниками открыли финал шоу ярким перфомансом

Только что на телеканале "1+1 Украина" начался прямой эфир вокального шоу "Голос країни-13", где за победу сражаются мощные вокалисты.

Финал шоу феерически открыли тренеры проекта вместе со своими подопечными. Сначала показали выступление участников, заранее записанное. Каждый из вокалистов исполнил партию и продемонстрировал свой уникальный голос.

Участники и тренеры "Голосу країни-13" / Фото: скриншот с видео

Дальше уже показали тренеров проекта. Надя Дорофеева, Юлия Санина, Артем Пивоваров пели уже на главной сцене "Голосу країни-13", а Иван Клименко руководил диджейским пультом. Далее к ним присоединились остальные участники.

Отметим, уже сегодня станет известно имя победителя проекта "Голос країни-13". За первое место будут соревноваться восемь вокалистов – по одному учаснику из команд Артема Пивоварова и Ивана Клименко и по три от Нади Дорофеевой и Юлии Саниной. В суперфинал попадут только два вокалиста, которых выберут зрители. Участники исполнят композиции, с которыми выступали на "слепых прослушиваниях".

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