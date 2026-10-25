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Дата публикации
Категория
Гламур
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"Голос країни-14": 17-летняя артистка после детской версии шоу вернулась и напомнила мировую звезду

Артистка не сдалась и получила второй шанс попасть в команду звездного наставника.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Мария Антонюк-Бормак

Мария Антонюк-Бормак

17-летняя певица Мария Антонюк-Бармак вернулась на сцену «Голоса країни» после неудачной попытки в детской версии вокального шоу.

Около десяти лет назад девушка уже участвовала в слепых прослушиваниях «Голос. Діти», однако тогда ни один из тренеров не выбрал ее. Несмотря на это, юная артистка не отказалась от мечты о большой сцене и решила попробовать свои силы снова.

На этот раз Мария предстала перед звездными тренерами уже взрослее и увереннее. Для выступления она выбрала зажигательный хит Don’t Stop the Music, который требовал не только вокальных способностей, но и сильной энергетики.

Пока девушка исполняла композицию, тренеры делились впечатлениями между собой. Могилевская заметила, что эта песня довольно сложна для исполнения, а Кароль и Пивоваров услышали в голосе конкурсантки сходство со звучанием мировой поп-звезды Рианны.

В итоге именно Артем Пивоваров решил дать Марии шанс и развернул свое кресло. Так певица автоматически попала в его команду. Тренер подчеркнул, что, по его мнению, девушку недооценивают, и он готов помочь ей раскрыть свой потенциал еще больше.

Голос країни-14

Голос країни-14

Особое внимание Пивоваров планирует уделить дерзости и смелости в звучании Марии. Ведь выбор композиции и манера исполнения уже продемонстрировали, что она готова экспериментировать и выходить за пределы привычного образа.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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