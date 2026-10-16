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"Голос країни-14": 19-летний племянник Харчишина появился на шоу и удивил тренеров сюрпризом
Макс Харчишин выступит на вокальном шоу под псевдонимом ODYN, а тренерам он подготовил необычный подарок от своего звездного дяди.
19-летний Макс Харчишин, племянник фронтмена группы «Друга Ріка» Валерия Харчишина, попытается покорить сцену «Голоса країни-14».
Несмотря на наличие звездного родственника, он стремится самостоятельно построить музыкальную карьеру и уже выпускает собственные треки под псевдонимом ODYN. А знакомство с тренерами шоу он решил сделать особенным — и принес им необычный подарок, который раскрыл подробности неожиданного увлечения его дяди.
После выступления Макс презентовал Тине Кароль, Наталье Могилевской, MONATIK и Артему Пивоварову баночки вяленых помидоров. Овощи оказались неслучайным выбором: их собственноручно вырастил Валерий Харчишин, который в последнее время увлекся огородничеством. Более того, именно племянник в свое время вдохновил музыканта на это занятие.
Макс рассказал, что дядя настоял на том, чтобы тренеры получили именно его домашние томаты. Так что парню пришлось не только подготовить подарки, но и самостоятельно законсервировать овощи накануне съемки.
«Валерий настаивал, чтобы это были его помидоры. Поэтому мне пришлось их вялить, закрывать в банки и заливать маслом. Я лично консервировал помидоры для тренеров поздним вечером, ведь утром нужно было быть на съемках слепых прослушиваний», — поделился Макс.
История заинтересовала Тину Кароль, которая и сама имеет опыт выращивания овощей. Певица живет в загородном доме, где обустроила небольшой сад и огород. Там она выращивает фрукты, ягоды и овощи, а этим летом, как и лидер «Другої Ріки», собирала собственный урожай томатов.
Чем занимается племянник Валерия Харчишина
Макс Харчишин не спешит полагаться на известную фамилию и пытается самостоятельно прокладывать путь в профессии. Сейчас молодой человек учится на маркетолога в экономическом университете. В то же время, он не скрывает, что главным его увлечением остается музыка, которой хочет посвятить свою жизнь.
Чтобы финансово обеспечивать себя, Макс объединяет учебу с несколькими работами. Он работает курьером в сервисе доставки еды, водителем такси, а также занимается нанесением дорожной разметки.
Музыка присутствует в жизни юноши с детства. Именно Валерий Харчишин в свое время посоветовал племяннику поступить в музыкальную школу. Впоследствии Макс получил возможность выступать на концертах «Другої Ріки» как артист разогрева, а также присоединился к сольному проекту дяди с симфоническим оркестром как бэк-вокалист.
Теперь участие в «Голосі країни-14» может стать для него следующим шагом к большой сцене и возможностью заявить о себе уже как о самостоятельном артисте.
Премьера нового сезона вокального шоу состоится 25 октября в 21:00 на телеканале «1+1» и Netflix для зрителей в Украине в рамках подписки. Неизменными ведущими проекта остаются Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, а за события за кулисами будет отвечать Наталья Солоник.
Напомним, недавно сыновья Горбунова и Осадчей неожиданно пришли на «Голос країни» и встретились со звездным тренером.