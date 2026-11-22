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"Голос країни-14": 25-летний отец пятерых детей заставил MONATIK плакать
Тренер не смог сдержать слез, услышав историю участника проекта.
Только что на канале «1+1 Украина» начался последний выпуск слепых прослушиваний «Голосу країни-14».
Первым на сцену вышел Дмитрий Ким — 25-летний программист из Днепра. Вокалист исполнил на сцене хит канадского певца Weeknd — Save your tears. Дмитрию удалось развернуть два тренерских кресла — Натальи Могилевской и MONATIK.
Однако участник удивил наставников не только своим голосом, но и жизненной историей. У Дмитрия и его жены пятеро детей. Самая младшая дочь — их, а остальные — приемные. Вокалист усыновил братьев и сестер возлюбленной. Дело в том, что родители детей не могут вернуться в Украину. Чтобы их не забрали в детдом, семья решила оформить опеку.
«У меня большая семья — пятеро детей. Самая младшая девочка — моя, а остальные — две двоюродные сестры моей жены и два родных брата. Сейчас теща и тесть не могут вернуться в Украину. В школе начали задавать вопросы, а где родственники. Если нет родственников, они бы вызвали соцслужбу, которая бы их забрала. Моя жена в детстве была в соцслужбах, и это ужасно. Мы решили, что ни один ребенок в такое время не должен расти без близких людей. Мы решили их забрать», — признался Дмитрий.
Услышав эту историю, MONATIK не смог сдержать слез. Тем временем Наталья Могилевская, которая удочерила двух девочек, поделилась собственной историей. Тренер призналась, что мечтает, чтобы в Украине не было детей без родителей. Чтобы привлечь к этой теме внимание, Могилевская даже создала спектакль.
«Я создала целый спектакль для того, чтобы в Украине не осталось ни одной сироты. Я уверена, что мы, украинцы, стоим того, чтобы не было в Украине ни одного детдома», — поделилась тренер.
В конце концов и MONATIK, и Наталья Могилевская хотели, чтобы Дмитрий Ким выбрал именно их команду. Участник все обдумал и пошел к Дмитрию Монатику. Таким образом, у тренера уже полностью сформирована команда.
Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».
Напомним, у прошлое воскресенье был четвертый выпуск "Голосу країни-14". Наталья Могилевская расплакалась через свой выбор, а Тина Кароль закрыла команду.