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"Голос країни-14": артист во второй раз вернулся на шоу спустя восемь лет поражения и заставил Кароль смущаться
Артист в дуэте со звездным тренером закружил в танце Пивоварова с Могилевской.
41-летний музыкант из Львова Зиновий Карач во второй раз попытался покорить «Голос країни». После восьмилетнего перерыва он вернулся на сцену, чтобы продемонстрировать любовь к украинскому музыкальному наследию в 14-м сезоне.
Впервые артист участвовал в восьмом сезоне шоу, где попал в команду Сергея Бабкина. Тогда единственным тренером, которая не развернула к нему кресло на слепых прослушиваниях, была Тина Кароль. Карач выбыл на этапе «нокаутов».
С того времени музыкант работал над возрождением ретро-музыки. На этот раз он исполнил композицию «Троянди на пероні» в винтажной аранжировке. Энергичное выступление заставило тренеров подтанцовывать.
Уже ближе к завершению выступления к артисту развернулись Тина Кароль и Монатик. Они отметили его вокал, оригинальную подачу и стремление сохранять украинское музыкальное наследие.
Выбирая команду, Зиновий напомнил Кароль, что восемь лет назад она не развернула к нему кресло. Певица несколько смутилась из-за этого воспоминания, однако музыкант в итоге избрал именно ее.
«Я думала, что провинилась тем, что не повернулась тогда! Но вы тогда и сегодня — это разный вы», — призналась Тина.
После этого артистка спела вместе с новым участником своей команды, а исполнение «Троянди на пероні» превратилось в настоящий фурор. Так, в танец пустились и другие тренеры.
Наталья Могилевская и Артем Пивоваров закружились в паре, а певец пошутил о «Танцах со звездами» и не скрывал восхищения партнершей. Могилевская призналась, что сначала волновалась, сможет ли звездный партнер удержать ее, но все прошло без травм.
К слову, в команде Тины уже есть два артиста. Один из них — бывший стриптизер, покоривший своей харизмой и сходством с Даном Баланом.
Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».