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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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"Голос країни-14": артист во второй раз вернулся на шоу спустя восемь лет поражения и заставил Кароль смущаться

Артист в дуэте со звездным тренером закружил в танце Пивоварова с Могилевской.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Тина Кароль

Тина Кароль

41-летний музыкант из Львова Зиновий Карач во второй раз попытался покорить «Голос країни». После восьмилетнего перерыва он вернулся на сцену, чтобы продемонстрировать любовь к украинскому музыкальному наследию в 14-м сезоне.

Впервые артист участвовал в восьмом сезоне шоу, где попал в команду Сергея Бабкина. Тогда единственным тренером, которая не развернула к нему кресло на слепых прослушиваниях, была Тина Кароль. Карач выбыл на этапе «нокаутов».

С того времени музыкант работал над возрождением ретро-музыки. На этот раз он исполнил композицию «Троянди на пероні» в винтажной аранжировке. Энергичное выступление заставило тренеров подтанцовывать.

Уже ближе к завершению выступления к артисту развернулись Тина Кароль и Монатик. Они отметили его вокал, оригинальную подачу и стремление сохранять украинское музыкальное наследие.

Выбирая команду, Зиновий напомнил Кароль, что восемь лет назад она не развернула к нему кресло. Певица несколько смутилась из-за этого воспоминания, однако музыкант в итоге избрал именно ее.

«Я думала, что провинилась тем, что не повернулась тогда! Но вы тогда и сегодня — это разный вы», — призналась Тина.

После этого артистка спела вместе с новым участником своей команды, а исполнение «Троянди на пероні» превратилось в настоящий фурор. Так, в танец пустились и другие тренеры.

Зиновий Карач и Тина Кароль

Зиновий Карач и Тина Кароль

Наталья Могилевская и Артем Пивоваров закружились в паре, а певец пошутил о «Танцах со звездами» и не скрывал восхищения партнершей. Могилевская призналась, что сначала волновалась, сможет ли звездный партнер удержать ее, но все прошло без травм.

Голос країни-14

Голос країни-14

К слову, в команде Тины уже есть два артиста. Один из них — бывший стриптизер, покоривший своей харизмой и сходством с Даном Баланом.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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