"Голос країни-14": "Дан Балан" в команде Кароль, а Цымбалюк готов к трио с возлюбленной и Могилевской

Голос країни-14 / © ТСН

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Легендарное шоу «Голос країни-14» наконец-то вернулось на экраны после трех лет паузы.

Звездные наставники эффектно открыли шоу музыкальным попурри из собственных песен. На сцене тоже было немало неожиданностей. Участники удивляли талантами, возвращались на шоу по прошествии многих лет и рассказывали личные истории. А еще заставляли звездных наставников танцевать, зажигать в дуэтах и потом ожесточенно конкурировать между собой.

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Тренеры шоу «Голос країни-14» / © instagram.com/goloskrainy_official

Одной из самых неожиданных участниц стала актриса Елена Светлицкая. Она исполнила песню Гайтаны «Самотня боса» и станцевала босиком. Ее энергия настолько захватила Тину Кароль, что та также разулась и танцевала на тренерском кресле. Однако Елена попала в команду Натальи Могилевской.

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Кроме того, Светлицкая пригласила после выступления избранника, актера Тараса Цымбалюка. Могилевская сразу спросила, когда же свадьба. Но пока пара загадочно пообещала пригласить ее на празднование. А Тарас даже не отверг идею спеть вместе с возлюбленной и тренером при необходимости. Правда, вероятно, это было просто шуткой.

Еще один участник, Евгений Арья, привлек внимание тренеров харизмой и внешностью. Раньше он работал стриптизером, однако впоследствии погрузился в актерство и музыку. Певец выбрал команду Кароль, хотя та заверила, что нужно будет еще работать над вокалом. Тем временем Могилевская сравнила артиста с Даном Баланом и заставила коллегу смущаться.

Тина Кароль и Евгений Арья

К команде Тины также присоединился музыкант Зиновий Карач, вернувшийся на шоу спустя восемь лет. В свое время он не смог развернуть кресло Кароль, но теперь своим исполнением «Троянд на пероні» растопил ее сердце и избрал своей наставницей. После такого выбора они спели в дуэте и заставили Пивоварова и Могилевскую закружить в танце.

Свою судьбу кардинально изменила и Зоряна Гайчук из Хмельницкой области. Девушка из династии стоматологов выполнила Running Up That Hill Кейт Буш. К ней повернулись Кароль, Могилевская и MONATIK. Зоряна призналась, что испытывает особую эмоциональную связь с Тиной еще с подросткового возраста, поэтому именно ее команду и выбрала.

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Зоряна Гайчук

Настоящую борьбу тренеров вызвала Мариам Казарян. Участница армянского происхождения уже восемь лет живет в Украине и свободно разговаривает на украинском. Она исполнила хит «Вимолив» и развернула все четыре кресла. Более того, Мариам даже уговорила каждого тренера пригласить ее в команду на ее родном языке. В конце концов она выбрала MONATIK.

В команде MONATIK оказалась и Кира Лескова, 19-летняя девушка из Хмельницкого. Она исполнила песню «Запали вогонь» Огневич, и тренер развернулся к ней в последние секунды. Могилевская сразу начала демонстрировать вокальные приемы и в шутку пригрозила, что «украдет» участницу во время предстоящих вокальных боев.

Кира Лескова и Наталья Могилевская

А вот Оксана Пидопригора, бывшая вокалистка группы «Жадан і Собаки», удивила всех низким женским голосом. Во время ее выступления тренеры были озадачены и думали, кто поет — мужчина или женщина. В итоге Оксана пошла в команду Могилевской. Наставник призналась, что имеет схожий скрытый талант. Пообещала помочь участнице раскрыть ее уникальный тембр, который часто критиковали другие.

Выступление сына священника Анатолия Рябинина заставило всех четырех тренеров развернуть кресла. Несмотря на то, что Анатолий дважды не закончил музыкальный вуз, он не оставил мечту о сцене. В итоге певец после упорных уговоров тренеров пойти к ним в команду выбрал единственного — Артема Пивоварова, который особенно обрадовался этому решению.

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В команду Пивоварова также попала 17-летняя Мария Антонюк-Бармак. Почти десять лет назад она уже участвовала в «Голос. Діти», но тогда к ней не вернулся ни один тренер. В этот раз девушка своим звучанием напомнила Рианну и развернула кресло Пивоварова.

Мария Антонюк-Бормак

Свою историю на сцене рассказал и Сергей Тягнирядно — звукорежиссер из Киева, работающий с известными украинскими звездами, но сейчас сосредоточившийся на собственном пении. Он выполнил Nessun dorma с клавишными и получил приглашение в свою команду от всех четырех тренеров. Несмотря на довольно решительные предложения сотрудничать от Могилевской и Пивоварова даже вне проекта, Сергей избрал Тину Кароль.

Впрочем, не всем участникам удалось пройти дальше. К примеру, Владислав Селезнев исполнил «Афини», однако ни один тренер не развернул кресло. Не получила предложений и Елена Гуменная — мама в декрете, у которой есть собственная кавер-группа и которая мечтала о большой сцене. Она спела «Не п’яна — закохана» Омагилиевой, но осталась без шанса пройти дальше.

Елена Гуменная

Итак, среди участников этого выпуска к команде Тины Кароль присоединились четверо — Зоряна Гайчук, Евгений Арья, Зиновий Карач и Сергей Тягнирядно. MONATIK выбрал Мариам Казарян и Киру Лескову, Наталья Могилевская — Оксану Подопригору и Елену Светлицкую, а Артем Пивоваров — Марию Антонюк-Бармак и Анатолия Рябинина. В общей сложности десять участников самого первого выпуска попали в команды тренеров, а двое не прошли дальше.

Как будут развиваться судьбы участников и как будет меняться команда звездных тренеров — смотрите в шоу «Голос країни-14» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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