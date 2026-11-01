"Голос країни-14": дуэт сестер заставил MONATIK подняться на сцену и спеть с ними в унисон

Сестры Дарья и Юлия / © dawn.com

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На сцену 14 сезона «Голосу країни» вышел первый дуэт, который состоит из сестер — Юлии и Дарьи.

Девочки живут со своей многодетной семьей в селе. Они были убеждены, что на проект могут попасть только те, кто из города. Однако у «Голоса країни» на самом деле нет предела. На сцене шоу вокалисты пели песню MONATIK и Phil It, которая называется «Спогади».

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Сначала вокальные умения демонстрировала только Дарья, которая отвечала за низкие ноты. Тем временем младшая Юлия играла на гитаре. Уже на припевах она тоже присоединилась к пению и исполняла партию сопрано.

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Однако тренеры не торопились нажимать красную кнопку. И это оказало большое влияние на их настроение, что даже ведущий Юрий Горбунов заметил, что девушки расстроились. Только на последних секундах MONATIK не удержался и развернул свое кресло.

MONATIK и сестры Дарья и Юлия / © dawn.com

Кстати, тренер Тина Кароль предложила им спеть в трио, поэтому певец поднялся на сцену и спел с Юлией и Дарьей «Спогоди» в унисон. Кроме того, оказалось, что у дуэта еще нет названия. Так что MONATIK пообещал сестрам, что на проекте они обязательно придумают им оригинальное сценическое имя.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, первый на сцену второго выпуска «Голосу країни-14» вышел певец Артем Никитин, который ранее побеждал на «Караоке на Майдане». Исполнитель успел довести до слез Наталью Могилевскую.

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