Тренеры "Голосу країни-14" / © пресслужба каналу "1+1"

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Только что на канале «1+1 Украина» отгремел последний выпуск слепых прослушиваний 14-го сезона «Голосу країни«.

Тренеры уже полностью собрали свои команды и ждут начала следующего этапа — вокальные бои. А пока редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, каким был пятый выпуск «Голосу країни-14».

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К примеру, звездные тренеры успели рассориться между собой, MONATIK заплакал из-за участника, а песня одной из вокалисток заставила Артема Пивоварова бешенствовать.

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Последний выпуск слепых прослушиваний открывает 25-летний программист Давид Ким. Вокалист живет в Днепре и занимается программированием. Однако у него была мечта попасть на «Голос країни». В конце концов Давиду удалось осуществить это желание. Участник проекта исполнил песню канадского исполнителя Weeknd и развернул кресла Натальи Могилевской и MONATIK. Наконец, Ким выбрал команду именно Дмитрия Монатика, тем самым полностью сформировав ее. Кстати, Давиду удалось довести тренера до слез. Дело в том, что вокалист является отцом пятерых детей, четверо из которых — приемные. MONATIK это растрогало прямо до слез.

Следующей свои вокальные способности демонстрировала 47-летняя Оксана Петрова, которая из Харькова. Участница «Голосу країни» тесно связана с музыкой. Дело в том, что она преподает вокал для детей. Правда, Оксане хочется и самой сиять на сцене, поэтому она пришла на проект и исполнила песню «Червоний мак», созданную искусственным интеллектом. Ни Наталья Могилевская, ни Артем Пивоваров не нажали красные кнопки. Более того, между тренерами еще и разгорелась ярая дискуссия. Пивоваров раскритиковал участницу за выбранную композицию, поскольку она создана ИИ, а вот Могилевская поддержала ее и назвала современной.

А третьей в новом выпуске «Голосу країни» неожиданно выступила внучка бывшего секретаря СНБО Украины Алексея Данилова — Мария. Девушка призналась, что пришла на шоу, чтобы ее перестали ассоциировать с известной фамилией. На проекте Мария исполнила композицию ADAM — «Дещо інше». Ей удалось развернуть два тренерских кресла, а Наталья Могилевская даже заплакала. Артем Пивоваров посмотрел на эти искренние эмоции коллеги и не стал бороться за участницу. Наконец, Мария оказалась в команде именно Натальи Могилевской.

Следующим на сцену «Голосу країни» вышел Владислав Тыка. Участнику 20 лет. Он учится на вокальном факультете, но параллельно работает в супермаркете. Однако Владислав хочет добиться большего, поэтому и пришел на проект. На сцене шоу участник исполнил песню Parfeniuk — «Відриваючись». К сожалению, ни один из тренеров не нажал красную кнопку. Но наставники поддержали Владислава и призывали не останавливаться и уверенно воплощать в жизнь свою мечту.

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А пяткой свои вокальные умения продемонстрировала Зоя Скочко. Девушка из семьи музыкантов — ее папа профессионально занимался музыкой, и у него даже была собственная группа. Поэтому Зоя пошла его стопами, а осуществлять мечту она решила на «Голосі країни-14». На проекте она исполнила песню Virtual insanity группы Jamiroquai. На последних секундах Артем Пивоваров и Наталья Могилевская развернули свои кресла. Девушка быстро выбрала себе наставника. Она пошла к Артему Пивоварову.

На сцену «Голосу країни» вышел и 25-летний Андрей Бурлака. Участник проекта работает автомехаником, однако он обожает петь. Андрей пришел на шоу и исполнил песню «Намалюй мені ніч». Однако тренеры не нажали красной кнопки, хотя отметили, что у вокалиста действительно сильный голос.

Настал черед выступить на «Голосі країни» и для Алены Компаниец. Участница проекта босиком пела а капелла. Она выбрала довольно чувствительную песню — «Пливе кача по Тисині». Алена не оставила тренеров безразличными, поскольку они признавались, что испытали особенные эмоции. Между тем, свое кресло развернула Наталья Могилевская, в команду которой и попала Компаниец.

Восьмой на сцену «Голосу країни» вышла Екатерина Антонова. Девушке 24 года. Она получила вокальное образование в Вене. Кстати, когда Катя училась, то зарабатывала деньги, выступая на улице. Когда Антонова вернулась в Украину, решила пойти на «Голос країни-14». На проекте девушка исполнила песню Turning tables певицы Адель. К сожалению, Катя не смогла развернуть тренерские кресла и заметно расстроилась. Тренеры поддержали юную вокалистку и призналась, что каждый из них много раз слышал отказы, но главное — не сдаваться.

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А дальше свой номер продемонстрировал 25-летний Антон Тырса из Днепра. На самом деле, сначала жена вокалиста подала заявку на участие, однако впоследствии к ней присоединился и муж. Избранница Антона не прошла, а вот он оказался на «Голосі». На сцене проекта Тырса исполнил хит группы The White Stripes — Seven Nation Army. На последних секундах красную кнопку нажму Артем Пивоваров, в команду которого Артем и попал.

Десятым на сцене «Голосу країни-14» спел Дмитрий Гоменюк. Вообще он работает преподавателем в Киевском авиационном институте. Но у Дмитрия есть и вокальный талант, который он решил не скрывать. На проекте он исполнил хит группу Savage Garden — To the moon & back. Однако тренеры не развернули свои кресла. Но Тина Кароль поддержала Дмитрия и призвала его возвращаться в следующем сезоне.

А дальше свои номера продемонстрировали 19-летняя Соломия Ваницкая с песней Animals.

42-летняя Галина Нагалюк, исполнившая трек «Сила».

30-летняя Ирина Витрова с композицией We found Love. Однако ни одной вокалистке не удалось покорить тренеров.

Следующий на сцену проекта вышел 30-летний Тарас Редзий. Участник «Голосу країни» является военным. Он служит в Нацгвардии, а скоро станет командиром боевого взвода. На шоу Тарас исполнил песню Yaktak — «Уночі». Свои кресла развернули и Артем Пивоваров, и Наталья Могилевская. Тренеры начали сражаться за него. Тем временем участник признался, что шел на проект с мыслями, что хочет выбрать своей наставницей Наталью Могилевскую. Таким образом, артистка закрыла команду.

А дальше свой номер продемонстрировал 25-летний Артем Магденко, родом из города Запорожья. Участник проекта вообще преподает музыку для детей в школе. Однако он решил попробовать свои силы на «Голосі країни». На сцене шоу вокалист спел хит ADAM — «Таку, як є». К сожалению, Артему не удалось развернуть кресло Пивоварова, у которого единственного осталось место в команде.

Наконец-то настал черед для последней участницы слепых прослушиваний «Голосу країни-14» — 19-летней Анны Комяковой. Оказывается, девушка хорошо знакома с проектом. 13 лет назад она покоряла тренеров на «Голосу.Діти». А это же Анна решила вернуться. Она исполнила хит группы AC/DC — Highway to hell. Артем Пивоваров был приятно удивлен, поскольку именно такого голоса он ждал. Наконец тренер нажал красную кнопку и полностью собрал команду.

Далее на «Голосі країни”-14 начнутся вокальные бои. Смотрите следующий выпуск вокального шоу в воскресенье, 29 ноября, в 21:00 на канале „1+1 Украина“.

Напомним, в этом году на «Голосі країни» не хватило мест для двух участниц. Ведущей Екатерине Осадчей пришлось вмешаться и дать важное обещание.

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