"Голос країни-14": канал "1+1 Украина" готовит новый сезон вокального шоу и начал кастинг

"Голос країни" возвращается / © пресслужба каналу "1+1"

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Телеканал «1 +1 Украина» начал работу над новым 14-м сезоном любимого народного музыкального шоу «Голос країни». Проект вернется на телеэкраны уже осенью этого года.

Сегодня талант должен не просто удивлять, а говорить. В этом году на главной музыкальной сцене страны проект собирает невероятные голоса, самобытные таланты, истории которых отзываются миллионам. «Голос країни» традиционно зовет украинцев, голоса которых способны питать, поддерживать, вдохновлять и вызывать гордость за своих.

«Голос країни» возвращается с новым сезоном / © пресслужба каналу "1+1"

Кастинг «Голосу країни-14» уже стартовал. «1+1 Украина» ищет певцов в возрасте от 16 лет. Верхнего возрастного предела нет. Если вы не представляете свою жизнь без музыки, песня для вас есть защита и спасение, вам есть чем поделиться — главная музыкальная сцена ждет вас! Принять участие можно, заполнив анкету на сайте 1plus1.ua по ссылке. Кастинг продлится до 31 августа включительно.

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Пока телеканал не раскрывает имена четырех звездных тренеров нового сезона. Их объявят позже, однако уже сейчас создатели шоу обещают, что премьера «Голосу країни» станет одним из самых ожидаемых телевизионных событий года.

Продолжается кастинг на «Голос країни» / © пресслужба каналу "1+1"

Напомним, 12 сезон «Голосу країни» был прерван полномасштабным вторжением войск России в Украину, однако впоследствии выход проекта возобновился, а финал состоялся в прямом эфире с подземной станции киевского метро «Майдан Незалежности». Победительницей стала Мария Квитка. Съемки европейского сезона «Голосу країни-13» проходили в Варшаве. Финал был благотворительным, а победителем стал подопечный Артема Пивоварова, военнослужащий Михаил Панчишин.

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