ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
141
Время на прочтение
6 мин

"Голос країни-14": Кароль помогла создать семью, а Могилевская плакала через Кузьму Скрябина

Команды звездных тренеров пополнились новыми участниками.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
На "Голосі країни-14" обручились, а Наталья Могилевская плакала

На "Голосі країни-14" обручились, а Наталья Могилевская плакала

На канале "1+1 Украина" отгремел второй выпуск 14-го сезона вокального шоу "Голос страны".

В новом эпизоде участники продолжали удивлять звездных тренеров своим пением. Певцы и разворачивали сразу четыре кресла, и заставляли наставников плакать, и даже успели создать семью.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, каким был второй выпуск «Голосу країни-14».

Первым во втором выпуске «Голосу країни» на сцену вышел 31-летний Артем Никитин. Он профессиональный певец и раньше уже участвовал в талант-шоу. Более того, Артем даже побеждал на «Караоке на Майдане» в 2011-м и 2014 годах. Однако исполнителю приходилось ставить карьеру на паузу. Дело в том, что он создал семью и посвятил себя жене и детям. Однако мечта стать известным певцом никуда не делась. Никитин пришел на «Голос країни-14», где исполнил собственную песню «Ти поселилась у душі». Первой красную кнопку нажала Наталья Могилевская, однако и MONATIK не хотел терять такого участника. Когда Артем закончил петь, ему пришлось выбирать между тренерами. В конце концов он оказался в команде Натальи Могилевской. Между тем, наставница не сдержала слез и даже заплакала.

А дальше впервые на сцену 14 сезона «Голосу країни» вышел дуэт, который состоял из двух сестер — Юлии и Дарьи. Девушки из многодетной семьи и проживают в деревне. Они были убеждены, что на проект берут только тех, кто из города. Однако на шоу такого, конечно, нет. Сестры исполнили песню MONATIK и Phil It — «Спогади». Сначала пела только Дарья, которая отвечала за низкие ноты. Тем временем Юлия играла на гитаре, а на припевах исполняла партию сопрано. Довольно долго тренеры не нажимали кнопки, что в конце ощущалось, что девушки уже растроились. Однако на последних секундах MONATIK все же развернул свое кресло и забрал дуэт в свою команду. Кстати, тренер не сдержался и поднялся на сцену, чтобы спеть с сестрами в унисон.

Третьей покорять тренеров вышла 32-летняя Мария Вихманн. Участница проекта начала петь благодаря мужу-немцу, который заверил, что она - звезда. На сцене «Голосу» Мария, которую все называют Машао, исполнила хит группы Bee Gees — Stain Alive. Она удивляла своей энергетикой и драйвовым голосом. Но, к сожалению, тренеры не развернули свои кресла. Артем Пивоваров объяснил это тем, что сезон очень сильный, а впереди много участников. Однако он призвал Марию не расстраиваться, а продолжать петь, потому что у нее невероятные данные.

Следующей на сцену «Голосу країни» вышла 17-летняя Анна Клименко. У девушки есть своя история, связанная с проектом. Дело в том, что ее папа - Александр Клименко - является победителем «Голосу країни-7». Сама же Анна пыталась попасть на "Голос.Діти", однако тогда к ней не развернулись тренеры. Но это стало для девушки толчком развивать свои вокальные умения. И вот в 14 сезоне она пришла на проект, исполнила песню One Day и развернула сразу четыре кресла. Далее перед Анной предстал сложный выбор — пойти к Пивоварову, который первым нажал кнопку, к Кароль, в команде которой победил ее папа, к Могилевской, с которой она уже знакома, или к MONATIK, который оригинально зазывал вокалистку в свою команду. В конце концов девушка выбрала «главного ритмолова страны» — Дмитрия Монатика.

Пятым свой номер продемонстрировал Илья Ржищев. На сцене «Голосу країни-14» исполнитель спел хит группы «Кузьма Скрябин» — «Старі фотографії». Сначала Илья играл на пианино, а затем увлекся композицией. Первым кнопку нажал MONATIK, а вслед за ним и Наталья Могилевская. Однако после того, как тренеры развернули свои кресла, Илья разволновался и сбился. Но звездные тренеры с пониманием к этому отнеслись, поскольку знают, что он — не профессиональный вокалист. Кстати, сама Наталья Могилевская не смогла сдержать эмоций и заплакала. Артистка призналась, что ее очень сильно тронула песня. Она даже с MONATIK поднялась к Илье на сцену и спела этот хит. Наконец, вокалист хорошо подумал и выбрал команду Дмитрия Монатика.

А дальше на «Голос країни-14» пришел известный политолог Дмитрий Васильев. На сцене шоу он исполнил рок-балладу Knockin' on Heaven’s Door американского исполнителя Боба Дилана. Талант политолога услышала тренер Тина Кароль, которая нажала на кнопку со словами, что такой голос нельзя терять. В конце концов именно в ее команду Дмитрий Васильев и попал.

Далее свой номер продемонстрировала Орина Литвинчук. Девушка является тарологом. Она призналась, что предполагала, что к ней развернется тренер Наталья Могилевская. На сцене девушка исполнила песню Верки Сердючки — «Пиріжок». И предсказание Орины подтвердилось. К ней действительно развернулась Наталья Могилевская, в команду которой она и пошла. Кстати, напоследок таролог сделала расклад на картах Таро и рассказала о характерах звездных наставников.

Восьмой на сцену «Голосу країни» вышла Ольга Мельничук. Девушка начала заниматься музыкой благодаря маме, которая в свое время окончила Киевскую консерваторию. Вокалистка пошла по стопам родного человека. На сцене шоу девушка исполнила песню «Де ти тепер» и удивляла своим оперным голосом. Однако, к сожалению, никто из тренеров не развернул свое кресло. Тина Кароль объяснила, что Ольге помешало волнение.

Настал черед 22-летней Карины Варади удивлять тренеров. Вообще девушка работала на базаре, она продавала халаты и делала определенные успехи — одежда у нее не залеживалась на полках. Однако у Карины есть и вокальный талант, который она не собиралась скрывать. На сцене «Голосу країни-14» девушка исполнила песню Тины Кароль «Мед» и развернула сразу четыре тренерских кресла. Звездные наставники устроили спор между собой, поскольку каждый хотел, чтобы Карина оказалась именно в его команде. В конце концов девушка выбрала MONATIK, чтобы именно он стал ее тренером.

Следующей на сцену «Голосу країни-14» вышла Кира Черничко, которая еще совсем маленькой снималась в клипе группы KAZKA на трек «Плакала». Девушка исполнила композицию американской певицы Alicia Keys — Fallin. Юной вокалистке удалось покорить тренера Артема Пивоварова. Именно он нажал красную кнопку, и она оказалась в его команде. Кстати, Наталья Могилевская и MONATIK тоже хотели развернуть свои кресла, однако решили уступить коллеге.

Одиннадцатым тренеров вышел удивлять чемпион по армреслингу Дмитрий Вознюк. Спортсмен получил тяжелую травму, из-за чего спортивная карьера пострадала. Он занялся вокалом. Более того, Дмитрия тренировала победительница 8 сезона «Голосу країни» Елена Луценко. На сцене проекта спортсмен исполнил хит «Шовковиця» от Ивана Люленова и Артема Дамницкого. Однако, к сожалению, тренеры не развернули свои кресла.

Также своими вокальными умениями удивляла визажистка Алена Храмцова. Вокалистка на сцене проекта исполнила хит LAUD — «2 дні». Сразу красную кнопку нажал Артем Пивоваов. Однако ему на пятки наступил MONATIK. Тренеры начали соревноваться за участницу, а Пивоваров даже включил свое очарование и начал флиртовать с Аленой. Однако вокалистка наконец остановила свой выбор на команде Дмитрия Монатика.

Предпоследней свой номер звездным тренерам показала Анастасия Бугаенко. Вокалистка спела дуэтную композицию KALUSH и Tember Blanche — «Калуські вечорниці». Свое кресло развернула Тина Кароль. Тренер призналась, что особенно ее покорил рэп в исполнении Анастасии. Но на этом сюрпризы не окончились. Прямо на сцене «Голосу країни» возлюбленный вокалистки сделал предложение ей, а она, конечно же, ответила согласием.

И последним во втором выпуске на сцену вышел Василий Логай. В частности, у певца есть своя история, связанная с «Голосом краъни». Дело в том, что он был участником первого сезона, где дошел до полуфинала. Однако тогда ему пришлось покинуть проект. Но Василий Логай попробовал свои силы во второй раз и песней Feel развернул три тренерских кресла — Артема Пивоварова, Натальи Могилевской и MONATIK. Наконец Василий Логай выбрал себе звездного наставника. Он пошел в команду Натальи Могилевской, с которой познакомился еще 20 лет назад на «Шансе», а она же узнала его.

Смотрите третий выпуск слепых прослушиваний «Голосу країни-14» в воскресенье, 8 ноября, в 21:00 на канале «1+1 Украина».

Напомним, во втором выпуске «Голосу країни-14» Артем Пивоваров игриво пофлиртовал с участницей. Тем временем Наталья Могилевская обвинила его в использовании запрещенных приемов.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie