"Голос країни-14": Кароль помогла создать семью, а Могилевская плакала через Кузьму Скрябина

На "Голосі країни-14" обручились, а Наталья Могилевская плакала

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На канале "1+1 Украина" отгремел второй выпуск 14-го сезона вокального шоу "Голос страны".

В новом эпизоде участники продолжали удивлять звездных тренеров своим пением. Певцы и разворачивали сразу четыре кресла, и заставляли наставников плакать, и даже успели создать семью.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, каким был второй выпуск «Голосу країни-14».

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Первым во втором выпуске «Голосу країни» на сцену вышел 31-летний Артем Никитин. Он профессиональный певец и раньше уже участвовал в талант-шоу. Более того, Артем даже побеждал на «Караоке на Майдане» в 2011-м и 2014 годах. Однако исполнителю приходилось ставить карьеру на паузу. Дело в том, что он создал семью и посвятил себя жене и детям. Однако мечта стать известным певцом никуда не делась. Никитин пришел на «Голос країни-14», где исполнил собственную песню «Ти поселилась у душі». Первой красную кнопку нажала Наталья Могилевская, однако и MONATIK не хотел терять такого участника. Когда Артем закончил петь, ему пришлось выбирать между тренерами. В конце концов он оказался в команде Натальи Могилевской. Между тем, наставница не сдержала слез и даже заплакала.

А дальше впервые на сцену 14 сезона «Голосу країни» вышел дуэт, который состоял из двух сестер — Юлии и Дарьи. Девушки из многодетной семьи и проживают в деревне. Они были убеждены, что на проект берут только тех, кто из города. Однако на шоу такого, конечно, нет. Сестры исполнили песню MONATIK и Phil It — «Спогади». Сначала пела только Дарья, которая отвечала за низкие ноты. Тем временем Юлия играла на гитаре, а на припевах исполняла партию сопрано. Довольно долго тренеры не нажимали кнопки, что в конце ощущалось, что девушки уже растроились. Однако на последних секундах MONATIK все же развернул свое кресло и забрал дуэт в свою команду. Кстати, тренер не сдержался и поднялся на сцену, чтобы спеть с сестрами в унисон.

Третьей покорять тренеров вышла 32-летняя Мария Вихманн. Участница проекта начала петь благодаря мужу-немцу, который заверил, что она - звезда. На сцене «Голосу» Мария, которую все называют Машао, исполнила хит группы Bee Gees — Stain Alive. Она удивляла своей энергетикой и драйвовым голосом. Но, к сожалению, тренеры не развернули свои кресла. Артем Пивоваров объяснил это тем, что сезон очень сильный, а впереди много участников. Однако он призвал Марию не расстраиваться, а продолжать петь, потому что у нее невероятные данные.

Следующей на сцену «Голосу країни» вышла 17-летняя Анна Клименко. У девушки есть своя история, связанная с проектом. Дело в том, что ее папа - Александр Клименко - является победителем «Голосу країни-7». Сама же Анна пыталась попасть на "Голос.Діти", однако тогда к ней не развернулись тренеры. Но это стало для девушки толчком развивать свои вокальные умения. И вот в 14 сезоне она пришла на проект, исполнила песню One Day и развернула сразу четыре кресла. Далее перед Анной предстал сложный выбор — пойти к Пивоварову, который первым нажал кнопку, к Кароль, в команде которой победил ее папа, к Могилевской, с которой она уже знакома, или к MONATIK, который оригинально зазывал вокалистку в свою команду. В конце концов девушка выбрала «главного ритмолова страны» — Дмитрия Монатика.

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Пятым свой номер продемонстрировал Илья Ржищев. На сцене «Голосу країни-14» исполнитель спел хит группы «Кузьма Скрябин» — «Старі фотографії». Сначала Илья играл на пианино, а затем увлекся композицией. Первым кнопку нажал MONATIK, а вслед за ним и Наталья Могилевская. Однако после того, как тренеры развернули свои кресла, Илья разволновался и сбился. Но звездные тренеры с пониманием к этому отнеслись, поскольку знают, что он — не профессиональный вокалист. Кстати, сама Наталья Могилевская не смогла сдержать эмоций и заплакала. Артистка призналась, что ее очень сильно тронула песня. Она даже с MONATIK поднялась к Илье на сцену и спела этот хит. Наконец, вокалист хорошо подумал и выбрал команду Дмитрия Монатика.

А дальше на «Голос країни-14» пришел известный политолог Дмитрий Васильев. На сцене шоу он исполнил рок-балладу Knockin' on Heaven’s Door американского исполнителя Боба Дилана. Талант политолога услышала тренер Тина Кароль, которая нажала на кнопку со словами, что такой голос нельзя терять. В конце концов именно в ее команду Дмитрий Васильев и попал.

Далее свой номер продемонстрировала Орина Литвинчук. Девушка является тарологом. Она призналась, что предполагала, что к ней развернется тренер Наталья Могилевская. На сцене девушка исполнила песню Верки Сердючки — «Пиріжок». И предсказание Орины подтвердилось. К ней действительно развернулась Наталья Могилевская, в команду которой она и пошла. Кстати, напоследок таролог сделала расклад на картах Таро и рассказала о характерах звездных наставников.

Восьмой на сцену «Голосу країни» вышла Ольга Мельничук. Девушка начала заниматься музыкой благодаря маме, которая в свое время окончила Киевскую консерваторию. Вокалистка пошла по стопам родного человека. На сцене шоу девушка исполнила песню «Де ти тепер» и удивляла своим оперным голосом. Однако, к сожалению, никто из тренеров не развернул свое кресло. Тина Кароль объяснила, что Ольге помешало волнение.

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Настал черед 22-летней Карины Варади удивлять тренеров. Вообще девушка работала на базаре, она продавала халаты и делала определенные успехи — одежда у нее не залеживалась на полках. Однако у Карины есть и вокальный талант, который она не собиралась скрывать. На сцене «Голосу країни-14» девушка исполнила песню Тины Кароль «Мед» и развернула сразу четыре тренерских кресла. Звездные наставники устроили спор между собой, поскольку каждый хотел, чтобы Карина оказалась именно в его команде. В конце концов девушка выбрала MONATIK, чтобы именно он стал ее тренером.

Следующей на сцену «Голосу країни-14» вышла Кира Черничко, которая еще совсем маленькой снималась в клипе группы KAZKA на трек «Плакала». Девушка исполнила композицию американской певицы Alicia Keys — Fallin. Юной вокалистке удалось покорить тренера Артема Пивоварова. Именно он нажал красную кнопку, и она оказалась в его команде. Кстати, Наталья Могилевская и MONATIK тоже хотели развернуть свои кресла, однако решили уступить коллеге.

Одиннадцатым тренеров вышел удивлять чемпион по армреслингу Дмитрий Вознюк. Спортсмен получил тяжелую травму, из-за чего спортивная карьера пострадала. Он занялся вокалом. Более того, Дмитрия тренировала победительница 8 сезона «Голосу країни» Елена Луценко. На сцене проекта спортсмен исполнил хит «Шовковиця» от Ивана Люленова и Артема Дамницкого. Однако, к сожалению, тренеры не развернули свои кресла.

Также своими вокальными умениями удивляла визажистка Алена Храмцова. Вокалистка на сцене проекта исполнила хит LAUD — «2 дні». Сразу красную кнопку нажал Артем Пивоваов. Однако ему на пятки наступил MONATIK. Тренеры начали соревноваться за участницу, а Пивоваров даже включил свое очарование и начал флиртовать с Аленой. Однако вокалистка наконец остановила свой выбор на команде Дмитрия Монатика.

Предпоследней свой номер звездным тренерам показала Анастасия Бугаенко. Вокалистка спела дуэтную композицию KALUSH и Tember Blanche — «Калуські вечорниці». Свое кресло развернула Тина Кароль. Тренер призналась, что особенно ее покорил рэп в исполнении Анастасии. Но на этом сюрпризы не окончились. Прямо на сцене «Голосу країни» возлюбленный вокалистки сделал предложение ей, а она, конечно же, ответила согласием.

И последним во втором выпуске на сцену вышел Василий Логай. В частности, у певца есть своя история, связанная с «Голосом краъни». Дело в том, что он был участником первого сезона, где дошел до полуфинала. Однако тогда ему пришлось покинуть проект. Но Василий Логай попробовал свои силы во второй раз и песней Feel развернул три тренерских кресла — Артема Пивоварова, Натальи Могилевской и MONATIK. Наконец Василий Логай выбрал себе звездного наставника. Он пошел в команду Натальи Могилевской, с которой познакомился еще 20 лет назад на «Шансе», а она же узнала его.

Смотрите третий выпуск слепых прослушиваний «Голосу країни-14» в воскресенье, 8 ноября, в 21:00 на канале «1+1 Украина».

Напомним, во втором выпуске «Голосу країни-14» Артем Пивоваров игриво пофлиртовал с участницей. Тем временем Наталья Могилевская обвинила его в использовании запрещенных приемов.

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