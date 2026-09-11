"Голос країни-14": когда состоится премьера нового сезона вокального шоу и имена ведущих

Тренер "Голосу країни-14" Тина Кароль / © пресслужба каналу "1+1"

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25 октября на телеканале "1+1 Україна" состоится долгожданная премьера 14-го сезона "Голосу країни".

Новые выпуски любимого народного вокального шоу также будут доступны на Netflix для всех зрителей в Украине в рамках подписки. Каждый эпизод 14-го сезона можно будет посмотреть на платформе одновременно с эфиром.

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В этом сезоне за поиск "Голосу" нашего времени будут отвечать самые звездные тренеры — Тина Кароль, Наталья Могилевская, MONATIK. Имя четвертого наставника станет известно уже совсем скоро. Каждый из них представляет собственное музыкальное видение, опыт и подход к работе с артистами, а вместе они будут формировать новую музыкальную историю "Голосу країни".

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Тренер «Голосу країни-14» MONATIK / © пресслужба каналу "1+1"

В этом году тренеры будут искать не только сильные вокальные данные, но и самобытные таланты, артистов с собственным характером и историей, что откликается миллионам. Ведь "Голос" нашего времени это не только о технике исполнения, но и о способности говорить с аудиторией честно, смело и откровенно.

В преддверии премьеры на телеканале "1+1 Україна" и в социальных сетях канала и проекта стартовала яркая промокампания нового сезона. Ее центральным образом стала гигантская рука с микрофоном — узнаваемый символ "Голосу країни", который в промороликах появляется прямо в центре Киева.

Тренер «Голосу країни-14» Наталья Могилевская / © пресслужба каналу "1+1"

На масштабной конструкции можно увидеть тренеров — Тину Кароль, Наталью Могилевскую и MONATIK. Сидя и стоя на самой вершине гигантской руки, каждый из них произносит манифест на этот сезон, объявляя о поиске "голоса нашего времени".

Ведущими "Голоса країни-14" стали Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

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Ведущие «Голосу країни-14» Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / © пресслужба каналу "1+1"

Премьера 14-го сезона "Голосу країни" — 25 октября на телеканале «1+1 Україна» и Netflix.

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