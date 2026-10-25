"Голос країни-14": Могилевская пообещала "украсть" участницу у MONATIK и раскрыла хитрую схему

Наталья Могилевская, MONATIK

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Певица Кира Лескова из Хмельницкого сильно заинтриговала тренеров «Голоса країни-14».

В свои 19 лет девушка уже успела поработать вожатым, организатором событий и преподавателем английского языка. Сейчас она учится на экономиста, однако признается, что больше ее привлекает музыка. Для выступления Кира выбрала песню «Запали вогонь» Златы Огневич, ведь считает своей миссией «дарувати сонця палкі відчуття».

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До последних секунд ни один из тренеров не разворачивал кресла, однако MONATIK все-таки успел нажать красную кнопку. Тренер обрадовался, что получил в свою команду амбициозную участницу с большим потенциалом.

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Однако Наталья Могилевская, похоже, тоже увидела в Кире перспективную артистку и принялась давать ей вокальные советы. Более того, певица поднялась со своего кресла и продемонстрировала участнице один из вокальных приемов прямо на сцене.

Артем Пивоваров не упустил случая пошутить и обратил внимание MONATIK, что коллега «ворует» его участницу. В ответ Могилевская напомнила о нововведении шоу, которое позволит тренерам на этапе вокальных боев переманивать в свои команды подопечных соперников.

Тем временем Monatik подарил Кире талисман в форме своего пина. Могилевская сделала исключение и вручила девушке украшение в форме солнца — такие аксессуары носят ее подопечные. Артистка не скрывала, что имеет свои планы на юную певицу, и загадочно заявила: «Я тебя украду! У меня есть в будущем кнопка-кража».

Голос країни-14

В итоге Кира уже стала частью команды MONATIK, но Могилевская настроена сразиться за нее во время следующих этапов шоу.

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Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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