"Голос країни-14": Могилевская призналась, как укротила звездную болезнь, а Кароль вспомнила свою мечту

Тренеры «Голоса страны-14» / © пресслужба каналу "1+1"

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Тренеры «Голоса страны-14» поделятся личными историями уже во втором выпуске слепых прослушиваний — Тина Кароль раскрыла, кем мечтала работать в музыкальной карьере, а Наталья Могилевская вспомнила, как пыталась избавиться от звездной болезни.

Во время съемки шоу Артем Пивоваров поинтересовался у коллег, кем бы они стали, если бы не выбрали профессию музыканта. Оказалось, что их альтернативные карьерные планы были разными.

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Да, Тина Кароль призналась, что в свое время мечтала работать стюардессой или даже пилотесой. Сам Артем Пивоваров хотел бы тестировать компьютерные игры и проводить за этим занятием целые дни. Дмитрий Монатик рассматривал для себя работу в сфере рекламы, где мог бы создавать разнообразные креативные проекты.

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Тренеры «Голоса страны-14» / © dawn.com

Наиболее личным оказался рассказ Натальи Могилевской. Певица вспомнила период, когда осознала, что популярность начала влиять на ее поведение и отношение к окружающим. Тогда артистка задумалась о том, чтобы уехать за границу и попробовать себя в совсем другой профессии.

«Когда я поняла, что у меня появилась звездная болезнь, нужно было что-то менять. Хотела уехать в другую страну, поработать официанткой. Я даже попробовала это. Это та профессия, где тебя испытывают разные люди — часто недовольны тобой, которые говорят „дай, подай, принеси“. Все это для того чтобы ты стала ногами на землю», — поделилась Могилевская.

В свою очередь MONATIK вспомнит знакомство с Наталией Могилевской и расскажет, как она повлияла на его музыкальный путь. Так что новый эпизод станет возможностью увидеть тренеров не только в роли наставников, но и услышать больше об их личном опыте.

Тренеры «Голоса страны-14» / © dawn.com

Второй выпуск слепых прослушиваний «Голоса країни-14» выйдет уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина и Netflix в Украине. Неизменными ведущими проекта остаются Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, а за событиями за кулисами будет следить Наталье Солоник.

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Напомним, недавно на «Голосе страны-14» Дан Балан оказался в команде Кароль, а Цымбалюк готов к трио с любимой и Могилевской.

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