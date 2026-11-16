"Голос країни-14": Могилевская расплакалась из-за своего выбора, а Кароль неожиданно закрыла команду

Голос країни-14

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В новом четвертом выпуске «Голоса країни-14» традиционно были и триумфальные выступления, и трогательные истории, и откровенные признания, не оставившие тренеров безразличными.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о самых ярких моментах вокального шоу.

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Выпуск открыл Артем Ткаченко — 35-летний военнослужащий Нацгвардии с позывным «Артист». Он исполнил «Пинаколаду» Виталия Козловского и попал в команду Тины Кароль. Певица первой развернула кресло, а перед этим даже спутала его голос с голосом Козловского. Сам участник даже придумал для наставницы забавное и игривое прозвище — «Тинаколадка».

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Следующей выступила Виктория Георгиан — мать-одиночка, преподавательница вокала и певица. Она назвала себя «зажигалкой» и исполнила композицию That Man. К артистке развернулась только Наталья Могилевская, с которой они впоследствии спели «Відірватись від землі». Особо трогательным моментом стало появление сына Виктории: мальчик вышел поддержать маму, а Артем Пивоваров даже разрешил ему посидеть в своем тренерском кресле. Рассказ участницы об одиночестве задел Могилевскую, которая поделилась собственным опытом и призналась, что нашла личное счастье в 50 лет после десяти лет одиночества.

Не всем участникам удалось развернуть кресла. 24-летняя одесситка Моника Рафаэлян исполнила «Шаленій», однако ни один из тренеров не нажал кнопку. После отказа девушка не растерялась и заявила, что считает их решение ошибкой. Артем Пивоваров признал, что мог бы принять другое решение, если бы сразу увидел ее глаза. А Могилевская впоследствии так растрогалась из-за собственного отказа, что обняла Монику со слезами и извинилась за то, что «не почувствовала» ее вовремя. Певица попросила девушку не сдаваться и пообещать продолжать свой путь.

Настоящей неожиданностью стал 21-летний Николай Харковец из Ровенской области. Он исполнил песню самой Тины Кароль «Твої гріхи», а его необычно высокий тембр настолько смутил тренеров, что они сначала не могли понять, кто поет. Тина первой распознала мужской голос и развернулась, а впоследствии это сделал и Monatik.

Николай признался, что раньше комплексовал из-за своего тембра, ведь его часто путали с женщиной. Тем не менее, музыкальное образование и работа с преподавателем, которая в свое время учила и Кароль, помогли ему принять свою особенность. Тина пообещала создать для него уникальный материал, а Николай в итоге выбрал именно ее команду.

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Еще один участник из музыкальной семьи — Даниил Соловьев, брат суперфиналиста «Голоса країни-12» Сергея Соловьева. После успеха брата Даниил некоторое время оставался в его тени, хотя сам тоже имел музыкальный талант. На сцену он вышел с гитарой и исполнил песню MONATIK «Чому». Тренеры и зрители подпевали, а Monatik развернулся к нему на последних секундах.

Даниил так волновался, что даже не заметил одного «да». Отдельно растрогала история о его работе в Запорожье: он преподает игру на гитаре в музыкальной школе. Могилевская рассказала, что ее детская школа талантов была уничтожена вражескими обстрелами, и предложила Даниилу временно помочь ее юным питомцам. Он согласился!

Еще одна участница Валерия Вовк из Одессы после четырех лет за границей вернулась в Украину. Девушка училась в США и даже выступала в дуэте со Святославом Вакарчуком в Нью-Йорке. На «Голосі країни-14» она исполнила украинскую песню и выбрала команду MONATIK. Интересно, что за кулисами Валерию поддерживал танцовщик Макс Леонов из «Танцев со звездами», который является ее другом.

После Валерии на сцену вышли 17-летние сестры-близнецы София и Анастасия Морозовые из Львова. Девушки исполнили «Ой на горі» Артема Пивоварова, однако в этот раз ни один тренер не развернулся. Несмотря на это, певец не оставил юных исполнительниц без поддержки. Кумир пригласил их выступить на своем концерте во Львове вместе, чему они были очень рады.

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Одним из самых ярких выступлений стал номер 21-летнего Давида Степаняна — переселенца из Мариуполя. После переезда в Киев в 2022 году парень фактически начинал жизнь с нуля: у него не было жилья и денег. В тот период он назвал «социальной смертью».

Сейчас Давид работает курьером бренда одежды, а в свободное время записывает музыку. На сцене он исполнил I Wanna Dance with Somebody и настолько поразил тренеров, что развернулись все четверо. Тина Кароль назвала его голос редким «голосом судьбы», Могилевская увидела будущую звезду, а Пивоваров, уже следивший за творчеством парня, особо отметил его индивидуальность. Давид избрал команду Артема Пивоварова.

Настоящий триумф в этом выпуске праздновала Татьяна Левченко из Харькова — стильная мама, исполнившая «Вотсап» Нади Дорофеевой. Она попала в команду Тины Кароль, а еще рассказала о необычном восторге: в свободное время выпускает украинские колыбельные.

Следующим на сцену вышел 37-летний ведущий Стас Коновалов из Днепра. Мужчина известен работой на региональном телеканале, однако мечтает о вокальной карьере еще с детства и даже создавал собственную группу. Он исполнил Always и Тина Кароль развернула кресло буквально на последних секундах. Тем самым Стас получил последнее свободное место в ее команде. Артем Пивоваров с юмором заметил, что теперь уже не сможет сразиться с коллегой за новых участников.

Неожиданной участницей стала и 27-летняя актриса театра и кино Алена Якименко. Она выполнила «Черемшину», но, к сожалению, не прошла в следующий этап. В то же время, ее выступление стало одним из самых эмоциональных моментов выпуска: участница призвала людей, переживших насилие, не молчать, а также поделилась собственным шокирующим опытом, когда ее воспринимали как сексуальный объект.

Поддержать артистку пришла ведущая Маричка Падалко, которая и поощрила ее попробовать силы на вокальном шоу. Звезда не сдерживала слез за кулисами. Признание Алены также растрогало Наталью Могилевскую: певица со слезами и поблагодарила за смелость, а также вспомнила собственный опыт схожих ситуаций, о которых в свое время не решилась говорить.

После актрисы на сцену вернулась группа Spiv brativ. Четверо музыкантов уже участвовали в 12-м сезоне «Голоса країни», но тогда к ним не развернулся ни один тренер. На этот раз они решили показать себя в другом стиле и выполнили «Канареєчку» с губными гармониками. Их выступление с первых секунд покорило Наталью Могилевскую, а Артем Пивоваров узнал группу уже после разворота кресла.

Тина Кароль призналась, что следит за музыкантами в Сети, а затем, поскольку ее команда уже была закрыта, вышла на сцену и спела с ними «Геній-Євгеній». Для Могилевской выступление стало особенно личным: музыка напомнила ей об умершем отце, когда ей было 19 лет. Певица вспомнила его как светлого и очень остроумного человека. А MONATIK после номера задумался о своих сыновьях и признался, что хотел бы видеть их такими же дружескими и объединенными творчеством.

Завершила ряд выступлений Anna Koss из Одессы. Певица, работающая по контракту и побывавшая во многих уголках мира, исполнила If I Ain’t Got You и покорила сразу трех тренеров. И хотя все увидели в артистке большой потенциал, но выбрала она MONATIKа.

Теперь у тренеров остается меньше мест. А в команду Тины Кароль уже просто невозможно попасть — она собрала 12 талантливых участников и больше не сможет приглашать новых. Но интрига на проекте продолжает расти — кто станет новым голосом нашего времени, станет известно уже вскоре.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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