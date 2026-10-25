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Дата публикации
Категория
Гламур
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"Голос країни-14": Могилевская сравнила участника с Баланом после того, как он осчастливил Кароль

Артист из Винницы Евгений Арья поразил тренеров харизмой и сходством с молдавским певцом.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Наталья Могилевская, Тина Кароль

Наталья Могилевская, Тина Кароль

Третьим участником слепых прослушиваний «Голоса країни-14» стал 26-летний Евгений Арья из Винницы.

Артист украинско-индийского происхождения занимается пением, танцамии актерством. Однако перед возвращением к музыке он успел попробовать себя в других областях.

Евгений признался, что некоторое время работал стриптизером, но со временем понял, что это не то. Также ему предлагали сниматься в фильмах для взрослых, однако отказался. На сцене вокального шоу артист захотел доказать, что он не только об эффектной внешности, но и о певческом таланте.

Для выступления Евгений выбрал хит Bailamos. Его харизма и артистизм развернули сразу три тренерских кресла — Тины Кароль, MONATIK и Натальи Могилевской. Последняя отметила внешность конкурсанта, а коллеги обратили внимание на его сценическую подачу.

Голос країни-14

Голос країни-14

Тина Кароль заметила, что сначала участник был несколько скован и раскрылся только в конце выступления. Евгений объяснил это продолжительным перерывом в выступлениях на сцене. Певица подчеркнула, что ему следует поработать над уверенностью и более свободным проявлением эмоций.

MONATIK назвал артиста харизматичным, энергичным и интересным, однако заметил, что пока тот сильнее в разговорном жанре, чем в вокале. Могилевская также отметила его актерские способности. В итоге, после долгих колебаний и раздумий Евгений выбрал команду Тины Кароль, которая пообещала помочь ему раскрыть вокальный потенциал и перенести сильные стороны из разговорного жанра в пение.

Голос країни-14

Голос країни-14

Впрочем, самое интересное произошло уже после выступления. Наталья Могилевская пошутила о выборе участника, сравнив его с молдавским певцом Даном Баланом, которому в свое время приписывали роман с Тиной Кароль.

«Тебе подходит! Вы выглядите классно: ты и почти Балан! Фан Тина…» — кокетливо обратилась артистка к Тине Кароль, заставив ее смущаться.

Тем временем Артем Пивоваров, не развернувший кресла к Евгению, снова попытался предусмотреть выбор конкурсанта. Как и во время выступления предыдущей участницы, певец раньше времени записал имя тренера на бумажке и угадал. Похоже, что его прогнозы становятся еще одной интригой сезона.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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