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Дата публикации
Категория
Гламур
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"Голос країни-14": певица после изучения украинской заставила всех тренеров заговорить на армянском

Участница Мариам Казарян покорила тренеров нежным исполнением хита MONATIK.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Голос країни-14

Голос країни-14

Украинская певица и тренер 14-го сезона «Голосу країни» Наталья Могилевская неожиданно спела на армянском языке, а другие звездные тренеры попытались на нем заговорить.

Причиной стала участница Мариам Казарян, которая не только покорила судей вокалом, но и растрогала историей своей любви к Украине.

Так, 26-летняя девушка вышла на сцену второй. Мариам по национальности является армянкой, но уже восемь лет живет в Украине и развивает здесь свою карьеру. Более того, уже через полгода после переезда девушка свободно общалась на украинском.

Теперь она мечтает популяризировать украинскую музыку. И именно с этой целью пришла на шоу, чтобы осуществить свою заветную мечту. Для слепых прослушиваний Мариам выбрала композицию «Вимолив», которую MONATIK создал в сотрудничестве с Jerry Heil и Евгением Хмарой. В исполнении участницы хит приобрел особую нежность и чувственность.

Интересно, что первым кресло развернул именно MONATIK, который не скрывал восхищения и все время подпевал песню. Впоследствии к нему присоединились Тина Кароль, Наталья Могилевская и Артем Пивоваров. Так что в итоге Мариам удалось развернуть все четыре тренерских кресла.

После выступления началась настоящая борьба за конкурсантку. MONATIK сразу же подбежал к девушке и предложил спеть вместе. Однако Могилевская решила удивить Мариам по-своему и неожиданно спела на армянском. Пивоваров тем временем поинтересовался, стоит ли ему продолжать соревнование за участницу, определилась ли она. «Кража на глазах», — прокомментировала ситуацию Могилевская.

Голос країни-14

Голос країни-14

В итоге Мариам подготовила для тренеров еще одно необычное испытание. Она попросила каждого произнести на армянском фразу-приглашение в свою команду, чтобы «чувствовать себя, как дома». Все четверо согласились на это, но участница выбрала все же MONATIK. Певец приветствовал первую участницу своей команды объятиями и прикрепил ей к одежде символический значок-пин.

Голос країни-14

Голос країни-14

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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