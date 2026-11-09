"Голос країни-14": племянник Харчишина, "металл-мама" и истории участников, не давших сдержать слез

«Голос страны-14» / © dawn.com

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Новый выпуск «Голос країни-14» объединил на одной сцене артистов с разным опытом и жизненными историями.

Среди участников были 39-летняя «металл-мама», которая после создания семьи решилась собрать собственную рок-группу, преподавательницу вокала, которую узнает весь TikTok, переселенка из Луганска и певец, вернувшийся на проект через десять лет после участия в «Голосе. Дети». Не обошлось и без упорной борьбы тренеров за голоса, неожиданных знакомств и выступлений, заставивших наставников сожалеть о том, что они не нажали кнопку.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, каким был третий выпуск «Голоса країни-14».

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«Голос страны-14» / © пресслужба каналу "1+1"

Одной из самых ярких участниц стала 39-летняя киевлянка Вероника Оран, называющая себя «метал-мамой». Она пришла на проект не просто ради вокального эксперимента, а чтобы доказать: рок-музыка жива, а исполнять мечты можно в любом возрасте.

К сцене Вероника пришла не сразу. Сначала она создала семью, родила ребенка, а уже после 30 лет начала искать свой путь к самореализации. Женщина работает фитнес-тренершей и парикмахершей, а потом решилась на еще один смелый шаг — собрала рок-группу «Рокью».

На сцену «Голос країни» Вероника вышла не сама, а с музыкантами и родными, которые поддерживали ее за кулисами. Ее энергия, артистичность и мощная подача не оставили тренеров безразличными. Наставники засыпали вокалистку комплиментами, а Артем Пивоваров в конце концов услышал от нее желаемое "да". Вероника избрала именно его команду.

Еще одна участница, запомнившаяся тренерам своей необычной биографией, — 26-летняя Дарья Гажий. Она родилась в городе Балта в Одесской области, а уже 18 лет живет в Киеве. Девушка призналась, что выросла на территории единственного в Украине военного дисциплинарного батальона – дисбата, где служил ее отец.

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В детстве Дарья проводила много времени посреди военных. Они стали для нее друзьями и фактически нянями. Девушка вспомнила, как солдаты выстраивались перед ужином и пели украинские песни, а она ехала впереди на велосипеде и подпевала.

Сегодня Дарья занимается спортом, в частности, боксом, и продолжает развиваться как артистка. Ее необычное детство стало одной из самых обсуждаемых деталей знакомства с тренерами. После выступления они не только отметили ее вокал, но активно общались с участницей о спорте и характере. В конце концов Дарья присоединилась к команде Натальи Могилевской.

Среди участников был и 22-летний Дмитрий Назарик из Покрова Днепропетровской области. Уже четыре года он живет в Киеве и работает вокалистом муниципальной академической мужской хоровой капеллы имени Левко Ревуцкого. Благодаря работе в коллективе Дмитрий выступал на концертах Артема Пивоварова, однако на «Голос країни» хотел заявить о себе именно как сольный исполнитель.

Интересно, что при прослушивании Пивоваров узнал знакомого артиста, но не развернул кресло. Дмитрий подчеркнул, что это говорит о честности конкурса: даже совместная работа на сцене не гарантирует участнику поддержки тренера. Наставники отметили его тембр и харизму, но заметили, что ему пока не хватает уверенности и умения полностью раскрыть голос. Сам Дмитрий принял критику положительно и пообещал продолжить работу над собой.

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Не менее эмоциональной стала история преподавательницы вокала Елены Украинец. В начале карьеры она услышала от одного из продюсеров обидные слова о своей внешности, которые надолго заставили ее усомниться в собственных способностях.

После этого она даже думала отказаться от пения, поскольку решила, что, возможно, недостаточно талантлива. Впоследствии украинец вышла замуж, стала мамой и открыла собственную школу вокала. Теперь она учит других петь и называет себя «бешеной учительницей», ведь часто объясняет мелодии с помощью движений.

На «Голос країни» Елена решила наконец-то выйти из роли наставницы и сама оказаться в центре внимания. Ее выступление развернуло кресла Натальи Могилевской, Артема Пивоварова и Тины Кароль. Тренеры начали активно соревноваться за участницу, а их соперничество даже превратилось в шутливый конкурс обещаний — кто сможет больше прыгать вместе с ним во время пения. Елена также исполнила песню в дуэте с Могилевской, однако в конце концов избрала команду Пивоварова.

Свою историю на проекте рассказала и 18-летняя Сабина Матвиков из Львова. Девушка родилась в США, однако со временем ее семья вернулась в Украину. Именно здесь он продолжил свой путь в музыке и начал строить планы на будущее.

Важную роль в ее становлении сыграл друг семьи Джан, познакомивший Сабину с органом и помогший ей открыть для себя музыку с другой стороны. Этот опыт повлиял на ее увлечение искусством и желание связать с ним жизнь. В настоящее время девушка учится продюссированию и режиссуре.

На сцене «Голос країни» Сабина посвятила свое выступление украинцам, которых война разбрасывала по миру. Ее история стала еще одним напоминанием о связи с родиной, которая не исчезает даже после переезда в другую страну. Участница прошла дальше в команде Тины Кароль.

Следующим на сцену вышел 19-летний Максим Харчишин – племянник фронтмена группы «Друга Ріка» Валерия Харчишина. Музыкант выступает под псевдонимом ODYN и уже имеет опыт работы на большой сцене, в частности выходил на сцену вместе с дядей и был бэк-вокалистом в его симфоническом проекте.

Впрочем, музыка пока не стала единственным занятием Максима. Он учится на маркетологе, работает курьером, таксистом и даже занимается нанесением дорожной разметки. Перед выступлением парень подготовил для тренеров необычные подарки – баночки с вялеными помидорами. Овощи вырастил Валерий Харчишин, а племянник взялся за консервацию и всю ночь готовил гостинцы для наставников.

Максим рассказывал, что дядя вдохновил его не только заниматься музыкой, но и увлекаться огородничеством. Так что подарки стали своеобразным семейным приветом от известного музыканта. На сцене ODYN стремился показать, что имеет свой творческий характер и хочет строить музыкальный путь самостоятельно, а не только оставаться в тени знаменитого родственника.

Среди тех, кто на этот раз отважился выйти на большую сцену, была и Мария из Черкасс. Она работает в Черкасском национальном университете, имеет степень кандидатки педагогических наук и преподает психологию менеджмента. На проект женщина приехала с большой группой поддержки – ее семья фактически заняла значительную часть павильона.

Несмотря на хорошее исполнение, тренеры не развернули кресел. Один из наставников признался, что если бы услышал Марию раньше, обязательно нажал бы кнопку, однако на тот момент уже имел ограниченное количество свободных мест в команде.

Сама участник не восприняла это как поражение. Для нее возможность спеть на такой сцене и познакомиться с тренерами стала маленькой победой. Наставники поддержали Марию и призвали не оставлять музыку и попробовать свои силы снова.

Совсем другое настроение на сцену принес 39-летний Андрей Хмара из Полтавщины. В повседневной жизни он работает ведущим инженером в лесной отрасли, а пение для него долгое время оставалось увлечением. Сам себя мужчина в шутку называет «поющим лесником».

Андрей признался, что почти всю жизнь работает в лесном хозяйстве, а музыку воспринимает как возможность отдохнуть душой. Он пел дома и в караоке, но теперь решил проверить свои силы на большой сцене.

Мужчина исполнил сложную композицию Николая Мозгового. Его спокойное и искреннее исполнение особенно понравилось Наталье Могилевской. Тренер призналась, что именно такого настроения ей не хватает среди постоянной суеты, и пригласила Андрея в свою команду.

Трогательную историю рассказала и 27-летняя Ярослава Пелешко, которая родилась в маленьком селе Желтое на Днепропетровщине, а затем переехала в Днепр. Ее детство прошло в постоянном труде: у семьи было большое хозяйство, а после гибели отца в автокатастрофе, когда Ярославе было всего четыре года, она вместе с братом помогала маме.

Несмотря на непростые обстоятельства, мама всегда верила в музыкальное будущее дочери. Более того, ради ее образования семья решилась на непростой шаг — продала корову по имени Зорька, чтобы оплатить дополнительные занятия перед поступлением в музыкальный колледж.

На слепых прослушиваниях Ярослава поразила тренеров вокалом и диапазоном: в нее развернулись три кресла из четырех. За девушку развернулась настоящая борьба. Наставники говорили о ее самобытности, потенциале и возможности стать примером для молодых исполнителей из маленьких городов и сел.

Еще одной участницей выпуска стала 40-летняя Анна Ткаченко из Луганска. До вынужденного переезда у нее уже была музыкальная карьера, пела в ресторанах и хорошо зарабатывала. Однако из-за войны женщине пришлось оставить привычную жизнь и вместе с семьей отправиться в Киев.

Анна вспомнила, как складывала вещи в автомобиль и ехала с ребенком, останавливаясь по дороге, чтобы покормить ее. После переезда все пришлось начинать сначала: в незнакомом городе у нее не было связей среди музыкантов, но не хотелось отказываться от любимого дела. Так что начала собирать кавер-бенды, работать и писать собственные песни. Сейчас она воспитывает двух дочерей и стремится быть для них примером не сдающегося человека.

Во время выступления Анна не сдерживала эмоций. Тина Кароль поддержала ее и сказала слова: «Луганск – это Украина». Тренерша обняла участницу и подчеркнула, что ей не нужно скрывать боль, которую до сих пор чувствует. Она призвала превратить эмоциональный надрыв в силу в вокале.

Рок-н-ролл на украинской сцене решил вернуть и 20-летний Евгений Войтович из Ивано-Франковска. Его визитной карточкой стали густые усы, которые он отрастил после просмотра мексиканского сериала. Сначала парень не слишком любил свою внешность, однако со временем понял, что именно усы могут стать частью его узнаваемого образа.

Среди музыкальных кумиров Евгения – Элвис Пресли, Queen и Майкл Джексон. Он пришел на проект, чтобы заявить о себе как об артисте, который хочет вернуть рок-н-ролл на украинскую сцену. А еще — сразиться за звание главного усача с Павлом Зибровым.

Несмотря на яркий стиль и вспыльчивую энергию, на этот раз тренеры не развернулись к Евгению. Они похвалили его артистизм и любовь к музыке, но посоветовали больше работать над вокалом. Сам участник не потерял оптимизма и воспринял результат как повод двигаться дальше.

На сцену «Голос країни» также вернулся Денис Родин – участник «Голос. Діти», впервые появившийся на этом проекте еще 11-летним мальчиком. Через десять лет его жизнь существенно изменилась, теперь он выступает в составе Kalush Orchestra под сценическим образом Штомбер Вомбер.

За это время артист дал более 300 концертов в узнаваемом костюме, однако за маской всегда оставались человек со своими музыкальными амбициями и желанием развиваться сольно. Денис пришел на шоу, чтобы показать зрителям свое лицо и доказать, что способен быть услышанным не только в составе группы.

Он также признался, что мечтает однажды привезти в Украину премию Грэмми, а еще пытается каждый день писать по одной песне. На слепых прослушиваниях Родин исполнил композицию Артема Пивоварова Дежавю. Сам Пивоваров не развернулся, объяснив, что не услышал в этом исполнении весь спектр вокальных возможностей артиста. В то же время Денис присоединился к команде Дмитрия Монатика — для певца это стало особым моментом, ведь десять лет назад он не выбрал его на «Голос. Діти».

Завершила ряд ярких выступлений 24-летняя Екатерина Сорока, работающая под творческим псевдонимом Carmin. Девушка родом из Сум, но уже год живет в Киеве. Она преподает вокал, наставляет других педагогов и испускает собственные песни.

Благодаря TikTok Екатерина начала находить учащихся. Именно из-за соцсети состоялось ее знакомство с украинской певицей Милой Нитич — девушка опубликовала кавер на ее песню «Каюсь», а затем получила голосовое сообщение от артистки. Мила не просто отреагировала на исполнение, но сама попросилась к Екатерине на урок вокала. Впоследствии она посоветовала педагоги больше заявлять о себе и выходить на большую сцену.

Для Carmin участие в «Голос країни» стало возможностью наконец-то начать сольную карьеру. Она призналась, что долго сомневалась в собственных силах, но теперь почувствовала, что пора действовать. Ее выступление развернуло кресла тренеров, а наставники активно убеждали вокалистку присоединиться именно к их командам.

Екатерина в конце концов избрала Артема Пивоварова. После ее решения Наталья Могилевская пошутила, что уже сама хотела бы попасть в команду коллеги, а Тина Кароль пожелала участнице уверенности и успеха на сольном пути.

Смотрите четвертый выпуск слепых прослушиваний «Голос країни-14» в воскресенье, 8 ноября, в 21:00 на канале «1+1 Україна».

Напомним, в третьем выпуске «Голоса країни-14» известная преподавательница вокала из TikTok Елена Украинец пришла на шоу и заставила тренеров «сражаться» за нее .

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