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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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"Голос країни-14": продавщица с рынка заставила всех тренеров развернуть кресла и спорить между собой

Юной певице удалось развернуть сразу четыре тренерских кресла. Каждый звездный наставник хотел видеть ее именно в своей команде.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Карина Варади

Карина Варади / © dawn.com

На сцену «Голосу країни-14» вышла 22-летняя Карина Варади, которой однозначно удалось удивить звездных тренеров.

Вообще, девушка начинала свой карьерный путь на базаре — продавала халаты. Более того, Карина делала безумные успехи, что даже вещи, которые долго никто не выбирал, не залеживались на полках. Однако у Варади есть и вокальные данные, которые она не хотела скрывать. Так что девушка пришла попробовать свои силы на «Голосі країни-14».

На сцене проекта Карина исполнила композицию Тины Кароль — «Мед». Ей удалось развернуть сразу четыре тренерских кресла. Ни один из наставников не хотел терять сильную участницу, поэтому, как мог, зазывал ее к себе.

Карина Варади / © dawn.com

Карина Варади / © dawn.com

«Карин! Вышла, спела, разорвала и зал, и нас. Я вас с этим поздравляю! У вас отличный голос, вы двигались, работали на нас. Очень крутая энергетика, будто вы уже очень много где выступали», — прокомментировал выступление участницы Дмитрий Монатик.

В конце концов Карина Варади пошла в команду именно MONATIK. Однако Тина Кароль дала обещание. Тренер заверила, что когда будет кража участников, то не упустит свой шанс, а все же переманит ее в свою команду. Тем временем Карина объяснила, что выбрала MONATIK, поскольку именно он первым нажал красную кнопку.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, на сцену «Голосу країни-14» вышел участник, который спел песню «Старі фотографії» Кузьмы Скрябина. Наталья Могилевская расплакалась и вспомнила покойного музыканта.

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