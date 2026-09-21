"Голос країни-14": проект рассекретил важную благотворительную миссию и как будет помогать военным

"Голос країни-14"

Реклама

25 октября в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" начнется новый раздел главного народного музыкального шоу страны — "Голос країни-14".

В этом сезоне проект, который годами объединяет и вдохновляет миллионы зрителей, будет искать особое звучание — голос нашего времени. В то же время, музыкальная сцена станет площадкой не только для новых вокалистов, но и для важной социальной миссии. Проект объединяет усилия с благотворительным фондом «Півник», чтобы помочь украинским защитникам, которые потеряли слух вследствие ранений, снова слышать самый родной голос. Присоединиться к сбору на слуховосстановительные операции можно прямо сейчас.

Реклама

«Голос країни-14» будет собирать средства на восстановление слуха военных / © пресслужба каналу "1+1"

По данным фонда, более 60% ранений защитников сопровождаются минно-взрывными или акубаротравмами, которые приводят к разрыву барабанной перепонки и частичной или полной потере слуха. Акубаротравма — одна из самых распространенных, но в то же время менее обсуждаемых травм войны. Ее последствия часто остаются незаметными для окружающих, хотя существенно влияют на качество жизни и требуют длительного восстановления. От 30 до 50 тысяч украинских военных могут нуждаться в хирургическом вмешательстве для восстановления слуха. В то же время в Украине ограничено количество специалистов, которые проводят слуховосстановительные операции, из-за чего в государственных медицинских учреждениях образуются огромные очереди.

Реклама

«Голос країни-14» будет собирать средства на восстановление слуха военных / © пресслужба каналу "1+1"

Восстановление слуха для военных — это не только возможность снова слышать голоса родных и побратимов и интегрироваться в жизнь. Даже частичная потеря слуха на оба уха повышает риск развития ПТСР в три раза. Кроме того, большинство воинов, которым вернули слух, возвращаются продолжать защищать Украину. На фронте слух может быть буквально жизненно важным: он помогает ориентироваться в пространстве, слышать команды и реагировать на опасность. Именно поэтому каждый вклад это еще один герой, который получит шанс на восстановление слуха.

Напомним, тренерами нового сезона «Голосу країни» стали Тина Кароль, Наталья Могилевская и MONATIK. Имя четвертого наставника объявят вскоре. Неизменные ведущие проекта — Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Новый сезон «Голосу країни-14» также будет доступен на Netflix для всех зрителей в Украине в рамках подписки.

Новости партнеров