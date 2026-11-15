"Голос країни-14": Тина Кароль первой создала команду и отдала последнее место известному ведущему

Тина Кароль, Стас Коновалов, Голос країни-14

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Украинская певица Тина Кароль первой среди тренеров «Голоса країни-14» сформировала полный состав своей команды.

Последнее, 12 место звездная наставница отдала известному ведущему из Днепра, который мечтает о профессиональной вокальной карьере еще с детства.

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Так, во время сегодняшнего эпизода «слепых прослушиваний», 15 ноября, в команде Тины Кароль оставалось всего четыре свободных места. Три из них она отдала военному Артему Ткаченко, исполнителю с уникальным высоким голосом Николаю Харковцу и стильной маме Татьяне Левченко. А последнее место досталось талантливому ведущему Стасу Коновалову.

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37-летний Стас известен работой на региональном телеканале в Днепре, где ведет новости и разные проекты. Впрочем, телевизионная карьера — не единственная его страсть. Мужчина мечтал о сцене еще с детства: в юном возрасте даже создал собственную группу и начал развивать вокальные способности. В конце концов желание профессионально заниматься музыкой привело его на главное вокальное шоу страны.

На сцене Стас исполнил композицию Always. Тина Кароль внимательно слушала его выступление и наслаждалась вокалом, не торопясь нажимать кнопку. Но уже на последних секундах прослушивания певица все же развернула свое кресло. Более того, она призвала коллег также дать шанс участнику, однако именно ее команда стала для него вожделенным местом.

Тина Кароль и Стас Коновалов

Когда Стас узнал, что занял последнее свободное место в команде Тины, он не скрывал радости от такой чести. Артем Пивоваров с юмором отреагировал на завершение формирования команды коллеги. Он пошутил, что теперь уже не будет возможности посоревноваться с Тиной за новых участников, и признался, что ему от этого грустно.

Итак, в команде Тины Кароль оказалось 12 участников: Зоряна Гайчук, Евгений Арья, Зиновий Карач, Сергей Тягнирядно, Дмитрий Васильев, Анастасия Бугаенко, Сабина Матвейков, Анна Ткаченко, Артем Ткаченко, Николай Харковец, Татьяна Левченко и Стас Коновалов.

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Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

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