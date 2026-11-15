"Голос країни-14": участница после вылета довела Могилевскую до слез и заставила тренеров сожалеть

Голос страны-14

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24-летняя одесситка Моника Рафаэлян неожиданно растрогала Наталью Могилевскую на сцене «Голоса країни-14» и заставила тренера со слезами извиняться за свое решение.

Студентка пришла на вокальное шоу, чтобы стать узнаваемой и бросить себе вызов. Для слепых прослушиваний она выбрала песню «Шаленій». Несмотря на то, что тренеры все время подпевали артистке, ни один из них так и не нажал красную кнопку.

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Получив четыре отказа, Моника не стала скрывать разочарование и обратилась к наставникам с неожиданным заявлением: «То, что вы не повернулись, считаю ошибкой». Артем Пивоваров признал, что мог бы принять другое решение, если бы сразу увидел глаза девушки и назвал ситуацию «большой ошибкой».

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MONATIK объяснил, что из-за ограниченного количества мест в командах тренеры особенно тщательно выбирают участников. В то же время, он отметил талант Моники и посоветовал ей еще больше поработать над вокалом. Но в ответ девушка призналась, что все равно «шокирована», ведь пела всей душой.

В свою очередь, Наталья Могилевская посоветовала девушке «выйти из зоны комфорта и обрести себя». Однако впоследствии наставница призналась, что сожалеет о том, что не развернула кресло. Обняв Монику, она не сдержала слез и извинилась, что вовремя «не почувствовала» ее. В итоге обе расплакались, а Могилевская взяла с участницы обещание никогда не сдаваться.

Голос страны-14

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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