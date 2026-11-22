Тина Кароль и MONATIK / © dawn.com

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Один из последних участников слепых прослушиваний «Голосу країни-14» был военный Тарас Редзий.

Вокалисту 30 лет. Сейчас он служит в Нацгвардии Украины, а в скором времени станет командиром боевого взвода. На сцене проекта Тарас Редзий исполнил песню Yaktak — «Уночі». Композиция в его исполнении была настолько чувствительная, что Тина Кароль не сдержалась и пригласила MONATIK на медленный танец.

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Наконец Артем Пивоваров и Наталья Могилевская тоже оценили выступление участника. Они оба нажали красные кнопки и начали переманивать Тараса в свои команды.

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«У меня последнее место в команде. Я пришла сюда для того, чтобы найти голос страны. Я точно знаю, что вы один из тех голосов, ради которых я здесь. У вас есть то сердце, без которого голос не имеет никакого значения. Я очень много знаю тех, кто хочет петь, но среди них мало тех, кого хочется слушать. Я хочу попросить всех поаплодировать этому парню», — сказала Наталья Могилевская.

Тарас Редзий / © dawn.com

Тарас Редзий внимательно выслушал тренеров. Участник признался, что пришел на проект с важной целью — показать, что в украинской песни есть сила. Также вокалист поделился, что когда шел на «Голос країни», то уже определился, в чьей команде хотел быть. Это оказалась Наталья Могилевская. Таким образом, команда тренера полностью сформирована.

«Я искренне знаю, ради чего я сюда пришел. Хотя я не столь сильно профессионально занимаюсь музыкой, но я отдал ей достаточно много времени своей жизни. Я всегда делал это искренне. Моя мотивация, чтобы в наше время наше поколение, будущее поколение понимали очень важную вещь, что украинская песня — это очень мощное внутреннее оружие. Я знаю, кого я хотел бы выбрать, уже с этими мыслями пришел на проект — Наталья Могилевская», — поделился участник.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

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Напомним, ранее на «Голосі країни-14» участница спела а капелла «Пливе кача по Тисині». От голоса вокалистки по коже забегали мурашки.

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