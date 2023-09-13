Голос країни 2023: выступления участников, которые "рвут" Сеть по просмотрам на YouTube

Уже отгремели два выпуска "слепых прослушиваний" вокального шоу "Голос країни-13", впереди зрителей ждет еще два.

В этом сезоне на сцену проекта вышли сильнейшие вокалисты. Во время "слепых прослушиваний" кто-то удивлял мощным вокалом, кто-то невероятной артистичностью, а кто-то растрогал тренеров своими историями, которые берут за душу.

Редакция сайта ТСН.ua собрала выступления участников, которые "рвут" по просмотрам на YouTube. Предлагаем вспомнить номера мощных вокалистов.

Юрий Городецкий — "Києве мій"

Участник проекта служит в рядах ВСУ. Юрий Городецкий — командир взвода. На "Голосі країни-13" защитник ошеломил мощным академическим вокалом. Юрию Городецкому удалось развернуть два тренерских кресла. Он выбрал команду Нади Дорофеевой.

Анастасия Чабан – "Вотсап"

Начинающая певица ошеломила тренеров своим уникальным тембром голоса. Чабан в своей интерпретации исполнила хит Нади Дорофеевой – "Вотсап". Участнице удалось развернуть сразу четыре тренерских кресла. Она пошла в команду Ивана Клименко.

Галина Печенежская – "Купала"

Основательница хора в Германии вообще была первой, кто выступил в новом сезоне "Голосу країни-13". Выступление Галины было очень мощным. Все четыре тренера развернули свои кресла. Участница выбрала своей наставницей Юлию Санину.

Ольга Щербак – "Люди"

17-летняя киевлянка Ольга Щербак на сцене проекта исполнила трек "Люди" и развернула два тренерских кресла. Девушка выбрала команду Ивана Клименко.

Дарья Минеева – Flowers

Дарья Минеева хорошо известна среди звезд шоу-бизнеса. Участница проекта является бэк-вокалисткой. Она пела на одной сцене со многими артистами. Минеева ошеломила тренеров своим мощным вокалом и развернула все четыре кресла. Вокалистка выбрала команду Юлии Саниной.

Михаил Панчишин – "Невідомий герой"

Участник проекта исполнил на сцене песню собственного авторства. Михаил Панчишин – военный ВСУ. Он участвовал в освобождении Бучи и Ирпеня. Также защитник стоял на обороне Бахмута, где во время боя получил серьезные травмы. Сейчас Панчишин комиссован по состоянию здоровья и выполняет обещание данное побратимам – прославляет их мужество. Вокалист прошел дальше и продолжает свое участие в шоу в команде Артема Пивоварова.

Виктория Деркач — "Думи"

Участница шоу Виктория Деркач исполнила на сцене дуэтную песню Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова – "Думи". Именно они развернули свои кресла. Виктория выбрала команду Артема Пивоварова.

Эдгар Енокян – "Світло є чи нема"

Участник "Голосу країни" хорошо известен пользователям Сети. Зимой, когда были постоянные отключения света из-за обстрелов, Эдгар развлек украинцев вирусным хитом "Світло є чи нема". Именно этот трек он и исполнил на сцене проекта. Енокян продолжает свое участие в шоу в команде Нади Дорофеевой.

Майрамик Авоям — Stand Up

Вокалистка в 14 лет пыталась покорить сцену "Голосу країни", однако тогда ей этого не удалось. Но в этом году девушка развернула сразу четыре тренерских кресла. Майрамик выбрала своей наставницей Надю Дорофееву.

Владислав Пелих – Bronia

16-летний вокалист на сцене проекта исполнил трек Jerry Heil и Krystian Ochman – Bronia. Все тренеры нажали красную кнопку. Сам Владислав выбрал команду Юлии Саниной.

Смотрите третий выпуск "Голосу країни-13" уже в это воскресенье, 17 сентября, в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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