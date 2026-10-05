"Голос країни": известно имя четвертого тренера нового сезона вокального шоу

"Голос країни-14" / © пресслужба каналу "1+1"

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25 октября в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" стартует новый сезон главного народного шоу — "Голос країни-14".

В тренерское кресло 14 сезона возвращается одна из самых ярких звезд современной украинской музыки — Артем Пивоваров. Артист, автор песен, певец, сыгравший семь солдаутов подряд в столичном «Дворце спорта», собирает стадионы и помогает ВСУ, будет искать участников, способных не только покорить сцену своим вокалом, но и стать настоящим голосом нашего времени.

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Артем Пивоваров вместе с Тиной Кароль, Наталией Могилевской и MONATIK будут искать вокалистов, которые способны питать, поддерживать и вдохновлять в эти сложные для страны времена.

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Артем Пивоваров / © пресслужба каналу "1+1"

«Этот проект важен для меня как для музыканта и человека, который верит в будущее новой украинской музыки, поэтому я очень рад вернуться на "Голос країни" как тренер. Именно здесь среди участников можно увидеть людей разных профессий, которые поют по зову души и так же, как и я, фанатично относятся к музыке. Этот проект позволяет не только проявить себя, но и высвобождать эмоции, сублимируя их в пение, что особенно важно в наше время. Украина богата певческими людьми и голос нашей страны должен звучать громко на весь мир!» — комментирует артист.

Артем Пивоваров / © пресслужба каналу "1+1"

Для Артема это будет второй сезон как тренера «Голосу країни». В 2023 году его подопечный, музыкант и ветеран ВСУ Михаил Панчишин стал победителем "Голос країни-13".

Отметим, Артем Пивоваров — прогрессивный украинский артист, музыкант и саундпродюсер, известный своим самобытным музыкальным стилем и нестандартным взглядом на современную музыку. Как тренер он особенно внимателен к артистической индивидуальности, харизме и способности исполнителя создавать собственный музыкальный мир. Он ищет участников, которые не просто хорошо владеют голосом, а имеют свою историю, характер и могут обрести собственное звучание.

Артем Пивоваров / © пресслужба каналу "1+1"

Неизменные ведущие проекта — Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Натали Солоник — ведущая бекстейдж.

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В этом сезоне «Голос країни» станет площадкой не только для новых голосов, но и для важной социальной миссии. Проект объединяет усилия с Благотворительным фондом «Півник», чтобы помочь украинским защитникам, потерявшим слух в результате ранений, снова слышать самый родной голос. Присоединиться к сбору на слуховосстановительные операции можно прямо сейчас.

Напомним, недавно актеры Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая удивили появлением на «Голосі країни-14». Предлагаем узнать, кто из них стал участником вокального проекта.

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